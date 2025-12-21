LUDNICA NA POLJUDU Ovo je atmosfera s tribina. Evo tko sve bodri Bijele

Hajduk danas s početkom u 15 sati dočekuje Vukovar 1991 na Poljudu u okviru 18.kola SuperSport HNL-a.

Posljednji susret jesenskog dijela sezone Bijeli dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice, s osvojena 34 boda, četiri manje od vodećeg Dinama koji ima i utakmicu više nakon što je jučer svladao Lokomotivu.

U 17. kolu Hajduk je s 3:1 pobijedio Lokomotivu na Maksimiru, a dva gola za Hajdukovu momčad postigao je Rebić, dok se jednom u strijelce upisao Šego.

Vukovar 1991 uoči gostovanja na Poljudu drži pretposljednje mjesto prvenstvene tablice s osvojenih 15 bodova. U zadnjoj utakmici momčad trenera Silvija Čabraje s 2:0 je pobijedila Varaždin na domaćem terenu u Vinkovcima.

U odnosu na prošlo kolo trener Garcia zbog četvrtog žutog kartona sigurno ne može računati na Šarliju dok iz istog razloga trener Čabraja u konkurenciji nema Mejiu.

U prvom ovosezonskom ogledu odigranom početkom listopada Hajduk je u Vinkovcima svladao Vukovar s 1:0, a jedini je strijelac u tom susretu bio Pukštas.

Glavni je sudac Zdenko Lovrić iz Đakova, pomagat će mu Dino Knez iz Osijeka i Marko Reljan iz Osijeka, a četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Ivan Starčević iz Bjelovara.

Uoči samog početka utakmice, Poljud je pljeskom pozdravio sportaše koji su osvojili medalje na Olimpijskim igrama gluhih u Tokiju.

Već satima prije početka utakmice prilazi Poljudu bili su ispunjeni bijelim dresovima, zastavama i pjesmom. Navijači su stizali iz svih dijelova Dalmacije. Tko je sve na tribinama pogledajte u fotogaleriji Renata Pezzija.

HAJDUK: Silić - Sigur, Mlačić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Durdov, Almena, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Feysuk, Pajaziti, Kalik, Livaja, Melnjak, Bamba, Brajković, Karačić, Skoko, Hodak, Gabrić

VUKOVAR 1991: Bulat - Tadić, Pavičić, Čaić - Tičinović, Čabrajić, Shabani, Çalhanoğlu - Jurilj, Puljić, González

Klupa: Damjanović, Mulac, Biljan, Ljubičić, Schmidt, Tabinas, Klanac