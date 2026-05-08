LUDILO U SPLITU Splićani se zabavljali na Pjaci, buduća mladenka ukrala pažnju svima

Split je u četvrtak živio punim plućima na Sudamju, tradicionalne proslave blagdana sv. Dujma, zaštitnika grada. Ovogodišnja Sudamja održava se pod geslom “Nima grada bez judi”, a do 10. svibnja kroz više od 170 događanja donosi bogat program ispunjen koncertima, sportskim natjecanjima, sajmovima, predstavama, dječjim radionicama i gastronomskim sadržajima.

Riva, Peristil, Pjaca, Prokurative, HNK Split, Đardin i brojne druge gradske lokacije pretvorene su u veliku pozornicu na otvorenom na kojoj se tijekom dana i večeri izmjenjuju glazba, ples i druženje.

Posebno živahno večeras je na Pjaci gdje se okupljaju brojni posjetitelji. Među okupljenima se mogla vidjeti i vesela ekipa koja je usred sudamjske gužve slavila djevojačku večer. Buduća mladenka i njezine prijateljice privlačile su pažnju prolaznika pjesmom, plesom i rekvizitima.

Donosimo dio atmosfere.