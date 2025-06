Ludilo u SHNL-u: Pogledajte raspored ovog kluba, ovako nešto još nismo vidjeli!

Nova sezona SuperSport HNL-a započinje prvog vikenda kolovoza, a upravo taj mjesec bit će nevjerojatno uzbudljivo u četvrtom po veličini gradu u Hrvatskoj.

Naime, ono što će Opus Arena doživjeti u kolovozu je dosad neviđeno u hrvatskom ligaškom nogometu.

Dinamo pa Rijeka i onda Hajduk

U prva četiri kola nove sezone, nogometaši Osijeka kod kuće će dočekati Dinamo u prvom kolu, Rijeku u drugom te Hajduk u četvrtom kolu.

Odnosno, najveća i najuspješnija tri hrvatska kluba gostovat će kod Osijeka već u kolovozu, unutar prva četiri kola, odnosno unutar samo tri tjedna vremenskog razmaka.

Naravno da se takav početka sezone nikad dosad nije dogodio jednom klubu i u Osijeku su euforični zbog utakmica koje dolaze već na samom početku sezone.

Osijeku je to velika prilika, ali i dodatan pritisak

No, i velik je to rizik te upravo ti najjači susreti dat će smjer ove sezone za Bijelo-plave, a isto je to i motivacija da se što prije posloži roster za ovu sezonu, jer se pruža i velika prilika, piše Gol.hr.

Ostvarenje dobrih rezultata u prvim susretima bio bi ogroman vjetar u leđa, dok znamo što Osijeku nakon toga slijedi, odnosno na papiru lakši susreti, prije nego u kratkom vremenu dođe ono najteže, tri uzastopna gostovanja kod spomenuta tri najteža protivnika.

Sve u svemu, bit će zanimljivo pratiti događanja na Opus Areni u kolovozu, a grad će vjerojatno živjeti u nogometnoj euforiji kao da se igra Europa. Uostalom, susreti s ovim protivnicima nerijetko su punili tribine i više nego neki europski.

Raspored SHNL-a za sezonu 25/26! 📆 pic.twitter.com/mzAxMcr52p — NK Osijek (@nkosijek) June 17, 2025