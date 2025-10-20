LUDILO NA SPLITSKIM PROMETNICAMA Tri vozača završila iza rešetaka. Gotovo 500 prekršaja u samo tri dana

Na cestama Splitsko-dalmatinske županije u protekla tri dana sankcionirano je 469 prometnih prekršaja, od čega je 114 vozača isključeno iz prometa jer su vozili pod utjecajem alkohola, odnosno odbili testiranje na droge.

U žurnom postupku nadležnom sudu predano je pet počinitelja teških prometnih prekršaja. Tri ponavljača teških prometnih prekršaja su, nakon odluke suda da im se odredi zadržavanje kako bi ih se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, predana u zatvor.

Radi se o vozačima koji u stjecaju čine najteže prometne prekršaje, kao što su vožnja bez položenog vozačkog ispita, vožnja pod utjecajem alkohola te sudjelovanje u prometu iako im je zbog prikupljenih negativnih bodova ukinuta vozačka dozvola.