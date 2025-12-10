Luciano Plazibat se oprostio od cimera Igora najsmješnijim videom koji ćete vidjeti danas

Plesač Luciano Plazibat ponovno je zabavio publiku na društvenim mrežama duhovitim komentarom o kraju dvogodišnjeg suživota sa Igorom Barberićem. Iako im je zajednički rad donio brojne lijepe trenutke, Plazibat je u šali priznao da je cimerski život s poznatim koreografom bio pravi izazov.

“Nakon dvi godine cimerstva PAKAO JE ZAVRŠIA! Hell is over! Uz sve lipo šta sam proživljava kod @igorbarberic… ovo je nešto šta ne bi NIKAD NIKAD PONOVIA”, napisao je Plazibat uz emotikone smijeha.

Svoju objavu dodatno je začinio tipičnom dalmatinskom autoironijom:

“Kad sam u stanu, toster me može pripast, a kamoli ovo! Uživajte u mojim ispadima i oprostite za psovke… izađe iz mene tia to ili ne.”

Objava je brzo prikupila mnoštvo lajkova i komentara, a pratitelji su mu poručili da su uživali u njegovim spontanostima i iskrenosti. Plazibat, koji se posljednjih godina afirmirao kao jedan od upečatljivijih mladih plesača na sceni, ponovno je pokazao da publika cijeni njegov humor jednako kao i njegov talent.