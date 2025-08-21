Lubenicu uvijek morate prati prije rezanja, evo zašto

Lubenica je sinonim ljeta – sočna, osvježavajuća i savršena u svemu, od slatkih kriški do slanih salata i koktela. No, iako djeluje čisto, prije rezanja ju je nužno oprati. Time se sprječava prijenos bakterija i nečistoća s kore na plod – a upravo se to lako dogodi kada nož prođe kroz koru, prenosi Večernji list.

Debela kora čuva ružičasto meso lubenice od vanjskih utjecaja, ali i skuplja nečistoće: od tla i transportnih sanduka, preko kolica iz trgovine, pa sve do prtljažnika automobila. Kada ju krenete rezati, sve s površine lako završi u unutrašnjosti.

Zbog svoje veličine i težine, lubenicu je teže oprati od sitnog voća, no postupak je jednostavan. Stavite je u čisti sudoper. Isperite pod mlazom hladne vode, okrećući je da operete sve strane. Po potrebi očistite koru mekanom četkom za voće i povrće. Izbjegavajte sapun, deterdžente ili izbjeljivač – nisu sigurni za konzumaciju.

Većina ljudi ne jede koru, pa je temeljito pranje vodom obično dovoljno. No, ako planirate koristiti koru za jela ili napitke, preporučuje se dodatni korak. Pomiješajte hladnu vodu i ocat u boci s raspršivačem, u omjeru 3:1. Dobro poprskajte lubenicu i ostavite da odstoji 5–10 minuta. Temeljito isperite i osušite prije rezanja.