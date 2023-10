LOVRINAC UOČI SVIH SVETIH Je li ponuda, ali i potražnja za cvijećem na Lovrincu ove godine podbacila? Što kažu Splićani: "Sve je poskupjelo, nema aranžmana ispod 10 eura"

Čini se da su ove godine, sudeći prema onome što smo saznali od prodavača cvijeća na platou groblja i Pazaru, stanovnici Splita odlučili uraniti u posjet najmilijima što počivaju na Lovrincu. Ipak, prava gužva se tek očekuje u narednim danima, što zbog vremenskih uvjeta, što zbog nadolazećeg vikenda. Mjesto za automobil na parkiralištu tijekom jutarnjih sati četvrtka nije trebalo dugo tražiti.

Autobusna linija br. 3 prometuje prema redovnom voznom redu, a pojačanje u vodu dodatne prometne linije, kako doznajemo iz splitskog Prometa, planirano za nedjelju, 29. listopad, ponedjeljak, 30. listopad, utorak 31. listopad i srijedu 01. studeni 2023. godine.

- Stigli smo iz Kaštela. Na Lovrincu nam se nalazi obiteljska grobnica u kojoj su pokopani suprugovi roditelji, a jednog dana ćemo i nas dvoje tu zajedno počivati. Trudimo se očuvati tradiciju te nekoliko dana prije Dana mrtvih te Svih svetih uredimo grob.

Da vam budem iskrena, tijekom cijele godine pazim da je cvijeće uredno tako da takvih problema oko velike potrošnje, barem po pitanju novca pred praznik, nemam. Kupimo u skladu sa svojim mogućnostima. U nedjelju ćemo doći sa sinovima i unučicama zapaliti svijeće - kazuje nam gospođa Ružica (67) koju smo zatekli na parkiralištu.

Uputili smo se potom prema platou na kojem se nalaze štandovi za prodaju cvijeća i lampiona. Provjerili smo i ovogodišnju ponudu, ali i potražnju.

- Malo nas je poremetilo vrijeme, ne znamo hoće li kiša ili sunce. Kupuje se i ove godine, ali moram vam priznati manje nego inače - otkriva nam jedna od mladih prodavačica na štandu koja je željela ostati anonimna.

Najtraženije su multiflora krizanteme u posudi - crvene, bijele, roze, žute...

Najzastupljenije i najtraženije cvijeće na platou su multiflora krizanteme u posudi - crvene, bijele, roze, žute... Ovisno u veličini cijena varira od 5 eura za male, do 8 eura za srednje, a one najveće idu čak i do 18 eura. Prisjetimo li se lanjske cijene za najmanje posude od 25 odnosno 30 kuna, za nju ćete danas morati izdvojiti 5 eura.

- Proizvođači smo i potrudili smo se cijenu prilagoditi situaciji, i mislim da je stvarno cijena u redu. Nije to nekakva navala na cvijeće, ali ljudi kupuju svakodnevno u kontinuitetu - kazuje nam drugi prodavač.

Krizantema ima posebnu simboliku jer predstavlja žaljenje, prolaznost i žaljenje, a posebno je zanimljivo to što cvjeta isključivo u doba studenoga.

Ako tražite ružu, morat ćete izdvojiti od 2 do 3 eura za komad ovisno o veličini. Najtraženije su pak, prema riječima naše sugovornice, crvene i bijele ruže. Kupuju se i aranžmani čija cijena ovisi o tome što se u njega stavi, no cijena rijetko kojeg je ispod 10 eura, a prodavači se nadaju da će prava prodaja tek krenuti u narednim danima vikenda.

"Nemojmo da nam uvijek glavni fokus bude na cijenama i tko je koliko novca zaradio"

- Ono što sam nekad kupovala za 60 kuna, danas je 10 eura. Ali, moramo biti svjesni da je inflacija učinila svoje. Sve je poskupilo, stoga ne čudi da su i ovi vrijedni ljudi, posebice proizvođači i vlasnici OPG-ova, osjetili inflaciju po pitanju nabave pa i same vode. Nemojmo se zavaravati s mišlju da oni zarađuju brdo novca na nama. Umjesto da im se zahvalimo što su većina uvijek nasmijani, ljubazni i za nas starije posebice susretljivi po pitanju pomoći oko izbora, neki od kupaca ih niti ne pozdrave, a grintaju na cijene.

Sama sam tomu svjedočila danas pa ne znam što reći. Tko ide na groblje svojim najmilijima, napravit će to i s cvijećem i bez njega, nemojmo da nam uvijek glavni fokus bude na cijenama i tko je koliko novca zaradio. Zasadi, njeguj, zalijevaj pa onda donesi svoj gotov proizvod, u ovom slučaju, cvijet na groblje. Eto toliko od mene - kazuje nam nasmijana gospođa Ana koja je stigla svom suprugu na grob.

Rezano cvijeće prodaje se po visokim cijenama – rezane krizanteme po komadu za minimalno 2 pa čak i do 5 eura, a slična cijena je i za margaritele. Najjeftiniji lampioni koštaju 2 eura, pa dalje ovisno o veličini 3 i(li) 4 eura.

Na samom kraju đira moramo priznati da je ovogodišnja ponuda slabija nego lani... a cijene? Kako za čiji džep, nekome pristupačne, nekome visoke, ali svi se slažu u jednome - bez obzira na sve, cvijeće ćemo uvijek stavljati na groblje.