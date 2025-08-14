Lova do krova Zrinjskog: Evo koliko je hercegovački klub zaradio plasmanom u Konfederacijsku ligu

Prvak Bosne i Hercegovine Zrinjski osigurao je pobjedom na Islandu protiv Breidablika 1:2 skupinu europskog natjecanja ove sezone. Momčad Igora Štimca ide u playoff Europa lige. Ako ne uspije proći u Europa ligu, plasirat će se izravno u skupinu Konferencijske lige i tako zaraditi 3.2 milijuna eura, prenosi Index.

Ako Zrinjski pak uspije proći u skupinu Europa lige, zaradit će 4.3 milijuna eura samo od plasmana. Na neki od ta dva iznosa pribrojit će se i fiksan iznos od 875 tisuća eura, zarađen prolaskom kroz pretkola. U play-offu Europa lige Zrinski će igrati s nizozemskim Utrechtom, koji je prošle sezone završio četvrti u prvenstvu iza PSV-a, Ajaxa i Feyenoorda.

Zrinjski se prošle godine nije plasirao u Konferencijsku ligu. Izbacila ga je u play-offu Vittoria Guimaraes ukupnim rezultatom 7:0. Godinu prije igrao je u skupini Konferencijske lige, ali se nije plasirao u drugi krug. Završio je zadnji u grupi.