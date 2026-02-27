Lova do krova stiže u Hercegovinu: Zrinjski u Europi zaradio ogromnu lovu

Nogometaši Zrinjskog zaključili su još jednu uspješnu europsku sezonu nastupom u Londonu protiv Crystal Palacea u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige.

Mostarski klub drugi je put u povijesti zaigrao u grupnoj fazi ovog natjecanja, a ove je sezone u Europi odigrao čak 16 utakmica. Plemići su upisali pet pobjeda, pet remija i šest poraza, čime su potvrdili kontinuitet nastupa na međunarodnoj sceni.

Uz sportski uspjeh, Zrinjski je ostvario i značajnu financijsku dobit. Samo od UEFA-inih nagrada, temeljem rezultata na terenu, mostarski klub inkasirat će blizu 5,5 milijuna eura.

Kada se tome pridodaju prihodi iz kvalifikacija, organizacije domaćih utakmica i sponzorskih ugovora, ukupna zarada premašuje šest milijuna eura, što je iznimno značajan iznos u kontekstu bosanskohercegovačkog nogometa.

Za sam plasman u grupnu fazu Konferencijske lige Zrinjski je dobio 3,2 milijuna eura. Dodatnih 875 tisuća eura zaradio je kroz kvalifikacijske bonuse, dok su pobjede u grupnoj fazi donijele 800 tisuća eura. Za jedan remi klub je dobio 133 tisuće eura, a plasman s 23. mjesta u nokaut fazu donio je još 200 tisuća eura.

Iako su Plemići svoj europski put završili u doigravanju, sezona će ostati upisana kao još jedna financijski i rezultatski uspješna avantura mostarskog kluba.