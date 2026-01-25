Loše vijesti za Hrvatsku na Europskom prvenstvu

Rukometaši Islanda pobijedili su Švedsku 35:27 u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva. Islanđani su se tako vratili nakon poraza od Hrvatske te su Šveđanima nanijeli prvi poraz na turniru. U ovom trenutku Island, Švedska i Slovenija imaju po četiri boda te su na vrhu tablice. Hrvatska je četvrta s dva boda i utakmicom manje, prenosi Index.

Island je uvjerljivo slavio

Island je vodio tijekom cijelog prvog poluvremena. Šveđani su se držali do 9:7, no Islanđani su potom napravili 5-1 seriju i pobjegli na velikih +6. S tom razlikom se otišlo na odmor (18:12), no Švedska se sjajnom igrom na početku nastavka vratila na samo jedan pogodak zaostatka u 42. minuti.

Činilo se tada da Švedska kreće po preokret, ali Island s tri uzastopna pogotka ponovno odlazi na +4 (26:22) i uspijeva prelomiti dvoboj. Švedska je u 52. minuti gubila 28:25, no onda je Island zabio pet uzastopnih pogodaka i odvojio se na ogromnih +8.

Island je do pobjede predvodio sjajni Viggo Kristjansson s 11 pogodaka. Bjarki Mar Elisson dodao je šest, a Odinn Thor Rikhardsson pet golova. Golman Viktor Gisli Hallgrimsson obranio je 12 udaraca. Kod poraženih je Albin Lagergren postigao pet pogodaka.

Loše vijesti za Hrvatsku

Hrvatski rukometaši su danas navijali za pobjedu Švedske jer bi onda u potpunosti ovisili o sebi do kraja turnira. S tri pobjede u nizu bili bi sigurni polufinalisti bez obzira na ostale rezultate. Sada se scenarij potpuno mijenja.

Sada je lako moguće da Hrvatska ispadne i sa sve tri pobjede do kraja turnira. Do toga bi došlo ako Hrvatska, Island i Švedska pobijede sve utakmice do kraja. Tada bi se zatvorio krug s te tri reprezentacije s po osam bodova, a Hrvatska bi ispala zbog najlošije gol-razlike. Hrvatska u tom krugu ima gol-razliku -7, Švedska =0, a Island +7.

Hrvatskoj se situacija dramatično zakomplicirala stoga će do kraja turnira vrlo vjerojatno morati pobijediti sve utakmice i nadati se kiksevima Islanda i/ili Švedske.

Raspored skupine do kraja turnira:

25.1. Hrvatska - Švicarska, 20:30

27.1. Švicarska - Island, 15:30

27.1. Slovenija - Hrvatska, 18:00

27.1. Švedska - Mađarska, 20:30

28.1. Slovenija - Island, 15:30

28.1. Hrvatska - Mađarska, 18:00

28.1. Švicarska - Švedska, 20:30