Loše vijesti za Hrvate: aviokompanije podižu cijene karata i otkazuju letove

Australski Qantas Airways, skandinavski SAS i Air New Zealand najavili su u utorak poskupljenje zrakoplovnih karata, kao razlog navodeći nagli rast cijena goriva potaknut sukobom na Bliskom istoku.

Cijena mlaznog goriva, koja se prije američko-izraelskih napada na Iran kretala između 85 i 90 dolara po barelu, porasla je na čak 150 do 200 dolara, priopćio je Air New Zealand. Zbog neizvjesnosti oko daljnjeg razvoja sukoba ta je kompanija suspendirala i svoje financijske prognoze za 2026. godinu.

Rat je poremetio promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte, što je dovelo do snažnog rasta cijena energenata. Posljedice su već vidljive u zračnom prometu: dio ruta bilježi znatan rast cijena karata, a pojavljuju se i strahovi od mogućeg pada broja putovanja.

Glasnogovornik SAS-a za Reuters je izjavio kako su zbog naglog rasta troškova bili prisiljeni privremeno prilagoditi cijene. Skandinavski prijevoznik je još prošle godine izmijenio politiku zaštite od rizika cijena goriva zbog nestabilnih tržišnih uvjeta te trenutačno nema osigurane količine goriva za idućih 12 mjeseci.

Neke kompanije osigurale cijene goriva

Dio zrakoplovnih kompanija ipak se zaštitio od rasta cijena energenata. Među njima su Lufthansa i Ryanair, koji su unaprijed osigurali dio potrebnog goriva po fiksnim cijenama.

Finnair, koji je osigurao više od 80 posto goriva za prvo tromjesečje, upozorio je da bi se u slučaju produljenja sukoba mogla pojaviti i nestašica goriva. Kuvajt, jedan od glavnih izvoznika mlaznog goriva u sjeverozapadnu Europu, već je bio prisiljen smanjiti proizvodnju.

Qantas je najavio da, uz povećanje cijena međunarodnih karata, razmatra i preraspodjelu kapaciteta prema europskim destinacijama.

U međuvremenu su cijene karata na rutama između Azije i Europe već značajno porasle zbog zatvaranja pojedinih zračnih prostora i ograničenih kapaciteta. Hongkonški Cathay Pacific objavio je da će u ožujku uvesti dodatne letove prema Londonu i Zürichu.

Air New Zealand povećao je cijene jednosmjernih karata u ekonomskoj klasi za 10 novozelandskih dolara na domaćim linijama, 20 dolara na kraćim međunarodnim rutama te 90 dolara na dugim letovima. Iz kompanije su poručili da su moguće i daljnje korekcije cijena i reda letenja ako troškovi goriva ostanu visoki.

Gorivo drugi najveći trošak prijevoznika

S druge strane, neke europske kompanije zasad ne planiraju povećavati cijene. Iz grupacije IAG, vlasnika British Airwaysa, poručili su kako su za sada dobro zaštićeni od promjena cijena goriva te ne vide potrebu za korekcijama karata.

British Airways je ipak najavio izmjene u redu letenja te je zbog “stalne neizvjesnosti” pomaknuo završetak zimskog reda letenja za Abu Dhabi, otkazavši sve letove planirane do 11. travnja do kraja godine.

Gorivo je, nakon troškova rada, drugi najveći izdatak za zrakoplovne kompanije i obično čini između 20 i 25 posto ukupnih operativnih troškova.

Uz visoke cijene energenata, dodatni problem za globalni zračni promet predstavlja i sužavanje dostupnog zračnog prostora. Piloti sve češće mijenjaju rute kako bi izbjegli područja sukoba na Bliskom istoku.

Veliki prijevoznici s tog područja — Emirates, Qatar Airways i Etihad — zajedno drže oko trećine putničkog prometa između Europe i Azije.

Europske kompanije već su se ranije suočile s ograničenjima zbog rata u Ukrajini i zatvorenog ruskog zračnog prostora, a dodatno smanjenje dostupnih ruta sada dodatno otežava njihovo poslovanje.