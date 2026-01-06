Loše vijesti za Dinamo. Kovačević ostao bez najvrijednijeg igrača

Početkom drugog poluvremena u utakmici osmine finala između Alžira i DR Konga, Ismael Bennacer je ostao ležati. Alžirac se uhvatio za zadnju ložu te nije mogao nastaviti susret.

Loše su to vijesti za Dinamo koji je tako potencijalno na dulje vrijeme ostao bez svog najvrijednijeg igrača. Bennacer je u Dinamo stigao u rujnu na posudbu do kraja sezone.

Od tada je skupio 11 nastupa za Modre u kojima je zabio jedan pogodak i dodao dvije asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura te je najvrijedniji Dinamov igrač, piše Tportal.

Kada je Bennacer stigao u Dinamo, nije bio na 100 % fizičke spreme. No, kako je vrijeme odmicalo postajao je sve važniji kotačić Dinamove momčadi. U plavom taboru su se nadali da će se Bennacer i Bakrar što prije vratiti s Afričkog kupa nacija, ali čini se da će Bennacer ipak stići ozlijeđen. No, za detaljnije prognoze treba pričekati.