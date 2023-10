Loše vijesti za Dalića: Velika uzdanica Vatrenih stiže na okupljanje, otvara se mjesto Livaji?

Ozljedama prorijeđena Hrvatska sprema se za Tursku u kvalifikacijama za Euro, a sljedeći ispit Vatrenih koji ćete moći pratiti u prijenosu na gol.hr-u i Novoj TV, djeluje sve teži kako se bliži okupljanje.

Po jedan Latviji u Rijeci. Odlučujući Armeniji u Erevanu. I u zadnja tri kola Bundeslige redom je Andrej Kramarić zabijao Koelnu, Unionu i Borussiji. Reprezentativna devetka u opasnoj je formi, ali uoči gostovanja Hoffenheima kod Werdera za Zlatka Dalića stižu loše vijesti.

"Postoji još jedna loša vijest, a to je da Andrej Kramarić još nije počeo s treninzima ovog tjedna, te je zbog ozljede bedra upitan za subotu", rekao je Pellegrino Matarazzo, trener Hoffenheima

Prema napisima njemačkih medija, Krama još uvijek vuče ozljedu zadnje lože, zbog koje je i zamijenjen potkraj susreta s Borussijom prošlog petka. Iz HNS-a su nam potvrdili kako će Andrej ipak u ponedjeljak doći na okupljanje Vatrenih, a zatim će se odlučiti kakvo je njegovo zdravstveno stanje i hoće li biti spreman za dvoboje s Turskom i Walesom.

Spreman će zato biti kapetan Luka Modrić, o čijem je statusu u Realu ponovno na današnjoj pressici govorio Carlo Ancelotti. Te na pitanje, hoće li Luka otići iz Reala na zimu, dao vrlo nedvosmislen odgovor.

"Apsolutno sam uvjeren da Modrić neće otići u siječnju. On smatra da je važan igrač za momčad i mi mislimo isto to. On je jako važan igrač za nas. On ne želi otići i mi smo jako sretni zbog toga."

Potencijalni izostanak Kramarića, pak, Daliću bi još teže pao jer na Tursku i Wales mora bez Petkovića i Perišića, a pitanje je hoće li ozljedu zaliječiti i Luka Ivanušec.

Poziv je naknadno dobio Nikola Moro, a ozljedom Kramarića otvara se mjesto u napadu za Marka Livaju i Petra Musu.

"Kažu, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Tu bih izdvojio Pašalića koji uvijek dobro odigra čak i kad igra desno krilo, učinkovit je. Vidjet ćemo što se događa s napadačem, je li Musa taj koji uskače, s obzirom da dobiva određenu minutažu u Benfici, dobro igra," kaže Aljoša Vojnović, stručni komentator Nove TV.

S druge strane, Dalića može veseliti situacija oko dvije najvažnije obrambene poluge - Livaković se odlično snašao u Turskoj, a što tek reći o partijama Gvardiola u Cityju?

"Mislim da se i Guardiola mora suzdržavati s količinom hvalospjeva na Joška, jer ovo sve što je odigrao do sada je vanserijski i mislim da se bez nekakvog pretjerivanja Joško pretvara možda i u najboljeg stopera na svijetu."

Prekrasna Opus Arena čeka Vatrene, a svima vama, koji niste bili među onih 13 tisuća sretnika koji su došli do ulaznica.