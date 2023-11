LOŠE VIJESTI Dalić ostaje bez nekih igrača

Još su svega dvije utakmice ostale do kraja kvalifikacija za Euro 2024. Hrvatska u subotu igru protiv Latvije u gostima, a tri dana kasnije dočekuje Armeniju na Maksimiru. Obje utakmice moći ćete gledati u prijenosu na Novoj TV i gol.hr-u.

Vatreni se nakon šokantnih posrtaja protiv Turske i Walesa u listopadu moraju nadati pomoći drugih kako bi osigurali izravan plasman u Njemačku. To je nešto čemu se nismo nadali nakon ždrijeba skupine D, koja je vjerojatno najlakša u povijesti naše reprezentacije, piše Gol.hr.

Izbornik Zlatko Dalić nedavno je objavio popis igrača na koje računa za te dvije utakmice, a dan uoči današnjeg okupljanja poziv je stigao i na adresu Nikole Vlašića, koji je dosad bio samo na pretpozivu.

''Zadnja dva poraza su nam otežala situaciju, da više ne odlučujemo sami o sebi, ali moramo gledati sami na sebe. Moramo kroz nekoliko dana popraviti što je bilo loše, igrali smo jako slabo, dvije povezane najlošije utakmice otkako sam izbornik. Do toga nas je doveo splet okolnosti. Idemo osvojiti šest bodova, nećemo gledati Wales'', rekao je u uvodu Dalić.

Petković i Kovačić su ozlijeđeni

"Petković se vraća u Dinamo jer njegova ozljeda nije zaliječena. Sinoć je i Mateo Kovačić osjetio mišić na utakmici protiv Chelseaja. Ostaje u Manchesteru da napravi preglede, to je jedan peh koji nas je zadesio. Ivanušec i Kramarić i Juranović su u ritmu utakmica, puno su bolje, ali nemaju dovoljno minutažu da su baš u dobroj formi. Bolja je situacija nego što je bila...''

Potegnulo se i pitanje naknadnog poziva Nikolu Vlašiću

''Naša procjena je da je Nikola Vlašić popravio svoju formu, mislim da nam on može pomoći'', bio je britak izbornik.

Koje su bile pogreške protiv Turske i Walesa?

''Nisam prepoznao situaciju, splet okolnosti je doveo do loših rezultata, a najviše da smo ostali bez kompletnog napada. Pet igrača je nedostajalo, jako puno su nam falili Perišić i Kramarić koji su imali najviše golova i asistencija u mandatu. Nisam osjetio da nešto ide po krivom, ali to je prošlost. Moramo se spremiti da ovakvih nekoliko treninga budemo pravi i ispravimo sve što je bilo loše''

Budimir se vraća u reprezentaciju

''Budimir igra u pravoj formi, zabija najviše od svih špica. Htio bih kroz ove kvalifikacije pronaći napadača za budućnost, bili su tu Musa, Beljo, da netko od njih uzme poziciju za budućnost. Budimir nikad nije bio otpisan, on je svojom formom pokazao da zaslužuje.

Gvardiol mijenja poziciju

Gvardiol igra cijelo vrijeme lijevog beka u Cityju, on će sad ove dvije utakmice igrati na toj poziciji u reprezentaciji. Nisam dobio od Barišića i Sose prema naprijed što sam htio, neće nam biti toliko potrebna defanziva.

Jesu li igrači Rijeke zaslužili poziv?

''Oni su bili u našem fokusu, pojavio nam se problem lijeve strane, ostali smo bez igrača. Marko Pjaca se diže u formi, ali na dobrom je putu. Jučer je odigrao dobru utakmicu, taj poziv ga može još više motivirati. Pašalić igra dobro, ima dobru sezonu i on je na najboljem putu, ako ovako nastavi, da se priključi reprezentaciji.''

Razmišlja li o promjeni formacije?

''Vidjet ćemo što će biti s Kovačićem. Dogodile su se dvije loše utakmice, ali nema razloga da sve sad mijenjam. U 30 utakmica imali smo samo dva poraza, neću puno tumbati, mijenjati, a sada me veseli činjenica da imamo više utakmica, dana zajedno. To nam daje pravo da se nadamo boljem. Nikad nisam imao više motiva, pozitive nego sada, tu sam da idem na Euro s hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Podigli smo ljestvicu jako visoko, bilo bi glupo da sad potonem. Nikad jači, nikad više energije u meni, a tako je i s igračima. Igrači se nemaju potrebe vraćati na ono što je bilo, niti sam ja zaboravio biti izbornik, ali to je bilo sedam loših dana, peha i puno problema.

Šutalo ima puno povjerenje

''Njemu se dogodilo da je cijela momčad bila u loše stanju, pa su se okomili na njega i Sosu. On je bio etiketiran kao glavni krivac, to ga je malo poljuljalo. Zadnje tri utakmice igra jako dobro, on će dobiti našu podršku. Ćorluka je kontaktirao s njim, u kontaktu su bili, a od Šutala očekujem da bude u pravom izdanju.''

Smetaju li izbornika kritike na račun reprezentacije?

''Ne smeta me ništa, svatko ima pravo govoriti što hoće.''

Što bi ga zadovoljilo na terenu?

''Moramo ponoviti prošli ciklus, dominacija, sigurnost na terenu. Naš posjed lopte i završnca, izgledali smo jako dobro do zadnje dvije utakmice. Htio bih da se vratimo na te postavke, mi nismo to zaboravili i to ćemo napraviti. Ne bi smjeli ponoviti ono što je bilo, manjak agresije, kompaktnosti, a i nesigurnosti je bilo od prve sekunde u Osijeku. Bili smo neprepoznatljivi, htio bi da se vratimo svom stilu.

Situacija s Livakovićem

''Imat će našu podršku on je naš prvi izbor, on će biti na golu. I njemu puna podrška s naše strane, puno nas je puta spasio, tako da ga ne želim dovoditi u pitanje.''

Podrška Kovačeviću

''Znam cijelu situaciju, pomoć će mu koliko god mogu. Sve je napravio svojim radom, dobar trener, radi vrhunski posao u Varaždinu, ima veliku podršku od mene. Svojim radom, izjavama, ponašanjem je kupio cijelu hrvatsku javnost. Želim mu brzi oporavak.

Glasnogovornik Pacak najavio je koje će tribine biti zatvorene

''Zatvorit ćemo tribinu sjever gore i dio juga, a popunit ćemo ju djecom. U kontaktu smo s ministarstvom kako bi djeca iz škola i županijskih saveza došla na utakmicu.''

Bilo je riječi o Marcelu Brozoviću koji, kao i ostatak ekipe, nije bio pravi u prošlom ciklusu kvalifikacija:

"Nama je Broz motor ekipe, gledao sam ga prekjučer. Opet je na viskom nivou, igrao je dobro. Bio je dobar, kvalitetan, očekujem ga takvog. On je moja velika uzdanica, ja u njega nikad nisam sumnjao, mislim da će nam opet biti motor ekipe".

Prvi poziv u izabranu vrstu dobio je i talentirani igrač Dinama Martin Baturina:

"Pratili smo ga intenzivno pratili mjesec dana, došao je zbog okomitosti, igre jedan na jedan, to nam treba, to nam nedostaje. Dinamo ne igra najbolje, ali Baturina napravi nešto, ima taj iskorak što nama treba. Bit će tu kao svi drugo, ravnopravni, očekujem da nam može pomoći", zaključio je izbornik, a donosi Gol.hr.