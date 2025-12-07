Loša uoči koncerta na Gripama: “Splićani te ili prihvate ili ne prihvate”

Nakon niza rasprodanih nastupa u Zagrebu, Puli, Rijeci i drugim gradovima, Split će biti posljednja postaja u godini koja je obilježila emotivni povratak ovog sarajevskog sastava.

Povratak Plavog orkestra donio je i neočekivani val nove publike – posebice mlađih generacija, koje su njihove bezvremenske hitove otkrile preko društvenih mreža. Pjesma “Lovac i košuta” postala je pravi viralni hit na TikToku, potvrđujući da glazba Loše i njegovog benda lako premošćuje generacijske razlike.

Na Gripama će se pjevati neizostavni evergreen hitovi poput “Suada”, “Bolje biti pijan nego star”, “Goodbye Teens”, “Ako su to samo bile laži”, “Sava tiho teče”, “Kaja” i mnogi drugi – pjesme koje publika već desetljećima pjeva uglas.

“Split i Sarajevo su skeneri visoke rezolucije”

Frontmen benda, Saša Lošić Loša, otkriva kako mu koncerti u Splitu uvijek bude posebne emocije. “Uvijek imam tremu kada trebamo održavati koncert u Splitu i u našem Sarajevu. Ne mogu odrediti zašto je to tako. Možda zato što se Sarajevo i Split dobro razumiju, slični su, imaju dušu, neprenteciozan stav, specifičan humor…Te gradove ne možeš nagovarati da dođu na koncert. Ova dva grada kao da u sebe imaju ugradjen skener visoke rezolucije, koji detektira i osjeti i najmanji trag foliranja i najmanji trag uzvišenosti ili laži; takav je Split, a takvo je i Sarajevo”, kaže Loša.

Dodaje da se publika u ova dva grada nikada ne može ‘nagovoriti’ marketinškim kampanjama: “Tu te ljudi prihvate ili ne prihvate, možeš imati 700 reklama dnevno – neće doći. Za Split i Sarajevo potrebno je samo ljude obavijestiti da će se koncert održati. Ako te ljudi vole, i žele zapjevati sa tobom, doći će.”

Osobna veza sa Splitom i Dalmacijom

Loša ne krije svoju emotivnu vezu s Dalmacijom, koja traje cijeli njegov život. “Mene sjećanja vežu za Split iz najranijeg djetinjstva, jer mi je djed živio u Splitu. Imam rodbinu ovdje, a prvi put sam kao šestomjesečna beba s rive, u majčinom naručju, krenuo na Hvar, sa malim Jadrolinijinim brodom Karlovac, kojeg su, zbog svoje veličine, zvali Orahova ljuska. Tako sam prvi put, jednog kišnog prosinca stigao sam na otok”, prisjeća se glazbenik.

Dalmacija je za njega i puno više od mjesta za odmor “Osobno, jedini životni kontinuitet sam ostvario tu na otoku Hvaru. Od djetinjstva do danas nisam propustio ni jedno ljeto, ni jednu zimu da posjetim ovaj prelijepi škoj koji je postao dio moga života, izvor moje energije, moje inspiracije. Ovdje žive moji dragi prijatelji iz djetinjstva, ovdje bih želio živjeti i ostariti.

Zadnje tri godine se polako ostvaruje ta moja želja jer po sedam, osam mjeseci provodim na Hvaru – i zimi, i na proljeće, i u jesen. Najmanje boravim ljeti. Malo čitam, radim, legnem rano, oko devet, deset navečer, malo se vozim biciklom, družim s mještanima… često mi neko ostavi na gustirni smokve, grožđe, vino ili ulje – a da nikad ne saznam tko je to bio. To me uvijek iznova dirne.”

Split će mu biti pun srca – i pun gostiju

Kako kaže, splitski koncerti uvijek mu donesu i najviše prijatelja i rodbine: “Uz Sarajevo, Ljubljanu i Zagreb, u Splitu imam najviše gostiju. Puno ljudi s otoka dolazi kad imamo koncert na Gripama.”