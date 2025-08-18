Loš zadah i krvarenje desni mogu biti znak ozbiljne bolesti

Bolest desni počinje kao gingivitis, blaga upala desni koja se uz pravilnu njegu može u potpunosti izliječiti. Ako se ne liječi, prelazi u parodontitis, stanje koje uzrokuje trajna oštećenja i gubitak kosti oko zuba.

Prema istraživanjima, gotovo polovica odraslih starijih od 30 godina ima neki oblik parodontitisa, a procjenjuje se da će 80% ljudi tijekom života iskusiti bolest desni, prenosi Index.

Najčešći znakovi bolesti desni uključuju:

krvarenje prilikom četkanja ili korištenja konca,

crvene, otečene ili bolne desni,

povlačenje desni i osjetljive vratove zuba,

loš zadah koji ne prolazi ni nakon pranja,

pomicanje ili klimavost zuba,

u težim slučajevima - gubitak zuba.

"Zdrave desni ne krvare", naglašava dr. Rachel Thelen sa Sveučilišta Minnesota.

Liječenje ovisi o stadiju bolesti

Dobra vijest je da se gingivitis lako liječi - profesionalnim čišćenjem kod dentalnog higijeničara i poboljšanom higijenom kod kuće.

Parodontitis se ne može u potpunosti izliječiti, ali se njegov napredak može zaustaviti. To se postiže dubinskim čišćenjem ispod linije desni i redovitim kontrolama svaka tri do četiri mjeseca. U težim slučajevima potrebno je potražiti pomoć parodontologa.

Tko je pod najvećim rizikom?

Bolest desni češće se javlja kod pušača, dijabetičara, osoba s predijabetesom i trudnica. No zahvaća i ljude bez očitih rizičnih faktora, stoga redovita kontrola kod stomatologa ostaje najbolja prevencija.

Prevencija je ključ zdravih zubi i desni

Najbolji način za očuvanje oralnog zdravlja je dosljedna rutina: četkanje, konac i ispiranje dvaput dnevno, uz redovite stomatološke preglede.

"Većina ozbiljnih problema sa zubima počinje upravo s bolešću desni. Ako održavate higijenu, vaši će pregledi kod zubara biti prilično dosadni - i to je zapravo cilj", kaže dr. Albert Coombs.

Bolest desni povezana je i s drugim zdravstvenim stanjima, poput bolesti srca. Kronična upala u ustima može opteretiti cijeli organizam. Zato je važno reagirati na prve znakove i ne odgađati posjet stomatologu.