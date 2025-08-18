Close Menu

Loš zadah i krvarenje desni mogu biti znak ozbiljne bolesti

Prema istraživanjima, gotovo polovica odraslih starijih od 30 godina ima neki oblik parodontitisa

Bolest desni počinje kao gingivitis, blaga upala desni koja se uz pravilnu njegu može u potpunosti izliječiti. Ako se ne liječi, prelazi u parodontitis, stanje koje uzrokuje trajna oštećenja i gubitak kosti oko zuba.

Prema istraživanjima, gotovo polovica odraslih starijih od 30 godina ima neki oblik parodontitisa, a procjenjuje se da će 80% ljudi tijekom života iskusiti bolest desni, prenosi Index.

Najčešći znakovi bolesti desni uključuju:

  • krvarenje prilikom četkanja ili korištenja konca,
  • crvene, otečene ili bolne desni,
  • povlačenje desni i osjetljive vratove zuba,
  • loš zadah koji ne prolazi ni nakon pranja,
  • pomicanje ili klimavost zuba,
  • u težim slučajevima - gubitak zuba.

"Zdrave desni ne krvare", naglašava dr. Rachel Thelen sa Sveučilišta Minnesota.

Liječenje ovisi o stadiju bolesti

Dobra vijest je da se gingivitis lako liječi - profesionalnim čišćenjem kod dentalnog higijeničara i poboljšanom higijenom kod kuće.

Parodontitis se ne može u potpunosti izliječiti, ali se njegov napredak može zaustaviti. To se postiže dubinskim čišćenjem ispod linije desni i redovitim kontrolama svaka tri do četiri mjeseca. U težim slučajevima potrebno je potražiti pomoć parodontologa.

Tko je pod najvećim rizikom?

Bolest desni češće se javlja kod pušača, dijabetičara, osoba s predijabetesom i trudnica. No zahvaća i ljude bez očitih rizičnih faktora, stoga redovita kontrola kod stomatologa ostaje najbolja prevencija.

Prevencija je ključ zdravih zubi i desni

Najbolji način za očuvanje oralnog zdravlja je dosljedna rutina: četkanje, konac i ispiranje dvaput dnevno, uz redovite stomatološke preglede.

"Većina ozbiljnih problema sa zubima počinje upravo s bolešću desni. Ako održavate higijenu, vaši će pregledi kod zubara biti prilično dosadni - i to je zapravo cilj", kaže dr. Albert Coombs.

Bolest desni povezana je i s drugim zdravstvenim stanjima, poput bolesti srca. Kronična upala u ustima može opteretiti cijeli organizam. Zato je važno reagirati na prve znakove i ne odgađati posjet stomatologu.

