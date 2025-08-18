Loš zadah i krvarenje desni mogu biti znak ozbiljne bolesti

Bolest desni počinje kao gingivitis, blaga upala desni koja se uz pravilnu njegu može u potpunosti izliječiti. Ako se ne liječi, prelazi u parodontitis, stanje koje uzrokuje trajna oštećenja i gubitak kosti oko zuba.
Prema istraživanjima, gotovo polovica odraslih starijih od 30 godina ima neki oblik parodontitisa, a procjenjuje se da će 80% ljudi tijekom života iskusiti bolest desni, prenosi Index.
Najčešći znakovi bolesti desni uključuju:
- krvarenje prilikom četkanja ili korištenja konca,
- crvene, otečene ili bolne desni,
- povlačenje desni i osjetljive vratove zuba,
- loš zadah koji ne prolazi ni nakon pranja,
- pomicanje ili klimavost zuba,
- u težim slučajevima - gubitak zuba.
"Zdrave desni ne krvare", naglašava dr. Rachel Thelen sa Sveučilišta Minnesota.
Liječenje ovisi o stadiju bolesti
Dobra vijest je da se gingivitis lako liječi - profesionalnim čišćenjem kod dentalnog higijeničara i poboljšanom higijenom kod kuće.
Parodontitis se ne može u potpunosti izliječiti, ali se njegov napredak može zaustaviti. To se postiže dubinskim čišćenjem ispod linije desni i redovitim kontrolama svaka tri do četiri mjeseca. U težim slučajevima potrebno je potražiti pomoć parodontologa.
Tko je pod najvećim rizikom?
Bolest desni češće se javlja kod pušača, dijabetičara, osoba s predijabetesom i trudnica. No zahvaća i ljude bez očitih rizičnih faktora, stoga redovita kontrola kod stomatologa ostaje najbolja prevencija.
Prevencija je ključ zdravih zubi i desni
Najbolji način za očuvanje oralnog zdravlja je dosljedna rutina: četkanje, konac i ispiranje dvaput dnevno, uz redovite stomatološke preglede.
"Većina ozbiljnih problema sa zubima počinje upravo s bolešću desni. Ako održavate higijenu, vaši će pregledi kod zubara biti prilično dosadni - i to je zapravo cilj", kaže dr. Albert Coombs.
Bolest desni povezana je i s drugim zdravstvenim stanjima, poput bolesti srca. Kronična upala u ustima može opteretiti cijeli organizam. Zato je važno reagirati na prve znakove i ne odgađati posjet stomatologu.