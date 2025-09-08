Close Menu

Loš start hrvatskih posada na Svjetskom prvenstvu: Stipanović i Bilić tek 48., Mišura i Barać na 38. mjestu

Njihov cilj je jasan – zlato, nakon što su već dvaput bili srebrni. No ovakav start nipošto ne ide u prilog ambicijama

Prvi dan Svjetskog prvenstva u klasi Zvijezda, koje se održava u Splitu, donio je hladan tuš za hrvatske jedriličare. Favoriti za zlato, Tonči Stipanović i Tudor Bilić, završili su na tek 48. mjestu u konkurenciji 101 posade.

– Startali smo s desne strane, mislio sam da ćemo se spuštati lijevo i da je to dobar izbor, ali očito nije bio – rekao je Stipanović nakon plova. – Srećom, jedan plov ćemo odbaciti. Nadam se da će to biti baš ovaj rezultat.

Njihov cilj je jasan – zlato, nakon što su već dvaput bili srebrni. No ovakav start nipošto ne ide u prilog ambicijama.

Ni druga naša najbolja posada, Marin Mišura i Tonko Barać, nije briljirala, zauzevši 38. mjesto. Vrijedan Top Ten plasman zasad ostaje samo želja.

Jedrilo se po slabom vjetru od osam do deset čvorova, a prognoze za utorak najavljuju jugo koje bi moglo promiješati karte na regatnom polju.

Najviše razloga za zadovoljstvo imale su švicarske posade: pobjednici prvog plova Urs Hunkeler i Ivan Muller te drugoplasirani Piet Eckert i Frederico Melo.

Rezultati prvog plova (TOP 5 i hrvatske posade):

  1. Hunkeler, Muller (ŠVI)
  2. Eckert, Melo (ŠVI)
  3. Razmilović, Hammersley (VBR)
  4. Prada, Moreira (BRA)
  5. Lofstedt, Tillander (ŠVE)
  1. Miroić, Rajčić
  2. Arapov, Šitić
  3. Mišura, Barać
  4. Stipanović, Bilić
  5. Marinović, Akrap
  6. Kostov, Schram
  7. Stipanović, Anđelić
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0