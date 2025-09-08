Loš start hrvatskih posada na Svjetskom prvenstvu: Stipanović i Bilić tek 48., Mišura i Barać na 38. mjestu

Prvi dan Svjetskog prvenstva u klasi Zvijezda, koje se održava u Splitu, donio je hladan tuš za hrvatske jedriličare. Favoriti za zlato, Tonči Stipanović i Tudor Bilić, završili su na tek 48. mjestu u konkurenciji 101 posade.

– Startali smo s desne strane, mislio sam da ćemo se spuštati lijevo i da je to dobar izbor, ali očito nije bio – rekao je Stipanović nakon plova. – Srećom, jedan plov ćemo odbaciti. Nadam se da će to biti baš ovaj rezultat.

Njihov cilj je jasan – zlato, nakon što su već dvaput bili srebrni. No ovakav start nipošto ne ide u prilog ambicijama.

Ni druga naša najbolja posada, Marin Mišura i Tonko Barać, nije briljirala, zauzevši 38. mjesto. Vrijedan Top Ten plasman zasad ostaje samo želja.

Jedrilo se po slabom vjetru od osam do deset čvorova, a prognoze za utorak najavljuju jugo koje bi moglo promiješati karte na regatnom polju.

Najviše razloga za zadovoljstvo imale su švicarske posade: pobjednici prvog plova Urs Hunkeler i Ivan Muller te drugoplasirani Piet Eckert i Frederico Melo.

Rezultati prvog plova (TOP 5 i hrvatske posade):

Hunkeler, Muller (ŠVI) Eckert, Melo (ŠVI) Razmilović, Hammersley (VBR) Prada, Moreira (BRA) Lofstedt, Tillander (ŠVE)

Miroić, Rajčić Arapov, Šitić Mišura, Barać Stipanović, Bilić Marinović, Akrap Kostov, Schram Stipanović, Anđelić