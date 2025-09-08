Loš start hrvatskih posada na Svjetskom prvenstvu: Stipanović i Bilić tek 48., Mišura i Barać na 38. mjestu

Prvi dan Svjetskog prvenstva u klasi Zvijezda, koje se održava u Splitu, donio je hladan tuš za hrvatske jedriličare. Favoriti za zlato, Tonči Stipanović i Tudor Bilić, završili su na tek 48. mjestu u konkurenciji 101 posade.
– Startali smo s desne strane, mislio sam da ćemo se spuštati lijevo i da je to dobar izbor, ali očito nije bio – rekao je Stipanović nakon plova. – Srećom, jedan plov ćemo odbaciti. Nadam se da će to biti baš ovaj rezultat.
Njihov cilj je jasan – zlato, nakon što su već dvaput bili srebrni. No ovakav start nipošto ne ide u prilog ambicijama.
Ni druga naša najbolja posada, Marin Mišura i Tonko Barać, nije briljirala, zauzevši 38. mjesto. Vrijedan Top Ten plasman zasad ostaje samo želja.
Jedrilo se po slabom vjetru od osam do deset čvorova, a prognoze za utorak najavljuju jugo koje bi moglo promiješati karte na regatnom polju.
Najviše razloga za zadovoljstvo imale su švicarske posade: pobjednici prvog plova Urs Hunkeler i Ivan Muller te drugoplasirani Piet Eckert i Frederico Melo.
Rezultati prvog plova (TOP 5 i hrvatske posade):
- Hunkeler, Muller (ŠVI)
- Eckert, Melo (ŠVI)
- Razmilović, Hammersley (VBR)
- Prada, Moreira (BRA)
- Lofstedt, Tillander (ŠVE)
- Miroić, Rajčić
- Arapov, Šitić
- Mišura, Barać
- Stipanović, Bilić
- Marinović, Akrap
- Kostov, Schram
- Stipanović, Anđelić