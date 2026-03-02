Loš dan? Ovi dupini koji se 'utrkuju' s trajektom popravit će svaki tmurni ponedjeljak

I dok su putnici na trajektu Marko Polo uživali u neobičnom prizoru dupina koji elegantno 'plešu' uz plovidbu, ovaj video sada može razveseliti i sve nas koji ga gledamo preko ekrana.

U trenutku kada oblaci prekrivaju nebo i tmurni ponedjeljak može djelovati monoton, ovakvi prizori prirode podsjećaju nas na male čarolije koje nas okružuju.

Snimka dupina, objavljena na Facebook stranici Jadrolinije, u igri s valovima oduševljava i uljepšava dan, donoseći osmijeh svima koji je pogledaju.

U posjedu smo snimke razigrane igre dupina kod Instituta.