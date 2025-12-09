Lopovi haraju županijom!

Proteklog dana na području Šibensko-kninske županije od značajnijih sigurnosnih događaja prijavljene su dvije krađe.

Dana 26./27. studenog u Dubravi kod Šibenika, nepoznati je počinitelj otuđio više metara pokrovnog klesanog kamena ogradnog zida s gusterne, čime je počinjena materijalna šteta od nekoliko tisuća eura,

U periodu od 23. studenog do 8. prosinca na širem području Vodica, nepoznati je počinitelj otuđio lovačku kameru u vlasništvu 23-godišnjaka, čime je počinjena materijalna šteta od oko 300 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja, izvijestila je nadležna PU.