Close Menu

Lopovi haraju županijom!

Policija je objavila sve detalje događaja

Proteklog dana na području Šibensko-kninske županije od značajnijih sigurnosnih događaja prijavljene su dvije krađe.

Dana 26./27. studenog u Dubravi kod Šibenika, nepoznati je počinitelj otuđio više metara pokrovnog klesanog kamena ogradnog zida s gusterne, čime je počinjena materijalna šteta od nekoliko tisuća eura,

U periodu od 23. studenog do 8. prosinca na širem području Vodica, nepoznati je počinitelj otuđio lovačku kameru u vlasništvu 23-godišnjaka, čime je počinjena materijalna šteta od oko 300 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja, izvijestila je nadležna PU. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0