"Lomile su se noge": Kerum se prisjetio snježnog kaosa u Splitu 2012.

Željko Kerum prisjetio se za RTL Direkt kaosa koji je u Splitu nastupio 2012. godine, poručivši: „Ovo je poučak kako se sačuvati od lomova“.

U Splitu se danas građani griju na suncu i temperaturi od četiri stupnja. Ipak, u gradu su sve službe u pripravnosti, za slučaj da večeras padne koja pahulja.

Splićani se pritom prisjećaju snježnog kaosa iz 2012. godine, kada je palo 10 centimetara snijega. Tada nisu vozili autobusi ni plovili brodovi, a bilježile su se i ozljede – "lomile su se noge". Posebno su se pamtili i istupi Željka Keruma i njegove sestre, koji su se tada proslavili svojim izjavama.

