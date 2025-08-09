Lokomotiva s igračem manje došla do boda na Aldo Drosini

Nogometaši Istre 1961 remizirali su s Lokomotivom u utakmici 2. kola Supersport HNL-a odigranoj na stadionu Aldo Drosina u Puli. Iako je Lokomotiva rano povela golom Dušana Vukovića u 8. minuti susreta, Istra je u drugom poluvremenu uspjela doći do preokreta.

Golove za Istru postigli su Salim Fago Lawal u 47. minuti i Seydou Bangoura u 77. minuti. Istra je dominirala tijekom cijelog poluvremena i činilo se da će bodovi ostati u Puli, a onda je u 94. minuti Mirko Sušak pogodio za Lokomotivu i podjelu bodova, piše Index.

Zagrepčani su bolje krenuli

Lokomotiva je otvorila susret energično i u 8. minuti došla do prednosti. Nakon udarca Fabijana Krivaka koji je obranio domaći vratar Franko Kolić, Dušan Vuković je iskoristio odbijanac i doveo svoju momčad u vodstvo.

Iako je Istra imala nekoliko početnih prijetnji, najviše opasnosti stvorila je Lokomotiva kroz brze kontranapade. U 4. minuti Krivak je bio blizu povećanja prednosti, no njegov udarac otišao je pored gola. U 11. minuti isti igrač ponovno prijeti, ali nije uspio zatresti mrežu.

Domaći su nakon toga imali kratki period dominacije, no nisu uspjeli konkretizirati svoje napade. Najbliže izjednačenju bili su u 30. minuti kada je Lawal pokušao s vanjske strane, ali je lopta otišla preko gola.

Kroz cijeli drugi dio prvog poluvremena tribine su burno reagirale na igrače Lokomotive, osobito zbog situacije iz 25. minute kada nisu izbacili loptu dok je Lawal ležao na travnjaku. Domaći navijači zbog toga su izviždali goste. Na poluvrijeme se otišlo nakon novog kraćeg perioda dominacije Istre koji nije urodio velikim prilikama.

Drugo poluvrijeme donijelo je dominaciju Istre

Istra je u drugo poluvrijeme ušla s dvije promjene. Izašli su Antonio Maurić i Emil Frederiksen, a ušli su Israel Ayuma i Vinko Rozić. Očito je Goran Tomić pogodio s izmjenama jer je Istra odmah krenula dominirati i nizati šanse.

Već u 47. minuti pao je pogodak izjednačenja, precizan je bio Lawal. Nakon toga je Istra nastavila u istom tempu, a Lokomotiva se grčevito branila. Urodio je taj pritisak Istre plodom u 77. minuti kada je mrežu zatresao Bangoura, napadač koji je samo dvije minute prije toga ušao u igru.

Kako je utakmica išla prema kraju, Lokomotiva se sve manje činila kao da se može vratiti u utakmicu, čak su Zagrepčani u 90. minuti ostali bez Kolingera koji je isključen. Ipak, usprkos svemu tome, Lokomotiva je u 94. minuti uspjela doći do boda golom Mirka Suška u doslovce zadnjem napadu na utakmici.