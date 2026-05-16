LOKOMOTIVA – HAJDUK 1-1: Livaja promašio penal

Hajduk danas s početkom od 18:15 igra protiv Lokomotive u Maksimiru utakmicu 35. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 1:1.

Pretposljednji susret u aktualnoj sezoni Bijeli dočekuju na drugoj poziciji, dok Lokomotiva trenutačno drži peto mjesto prvenstvene tablice. U posljednjem kolu Hajduk je s 2:0 poražen od Dinama u derbiju odigranom na Maksimiru, a Lokomotiva je odigrala 1:1 na gostovanju u Varaždinu.

Trener Garcia u o odnosu na prethodnu utakmicu sigurno ne može računati na Sigura koji je u ogledu s Dinamom dobio četvrti žuti karton. Trener Lokomotive, Nikica Jelavić, iz istog razloga neće u konkurenciji imati Kolingera i Vešovića.

Hajduk je u sva tri ovosezonska ogleda slavio protiv Lokomotive. U prvom susretu odigranom u rujnu na Poljudu Bijeli su pobijedili s 2:0, zatim s 3:1 u prosincu na Maksimiru te s 2:1 u ožujku na Poljudu.

Glavni je sudac utakmice Antonio Škobić iz Osijeka, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Bruno Premužaj iz Varadžina, a četvrti je sudac Patrik Kolarić iz Čakovca. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Ivan Matić iz Osijeka.

U 57. je minuti Dajčer skrivio kazneni udarac na Pukštasu, provjeravao se kazneni udarac koji je naposljetku i dosuđen. Livaja je pucao i promašio cijeli okvir gola.

U 40. je minuti požutio Livaja nakon prigovora.

U 27. je minuti Hajduk ponovno došao u vodstvo: Hrgović je izvrsno ubacio prema Livaji, a on glavom poslao loptu u mrežu za 1:2. Pogodak se provjeravao, a naposljetku nije priznat zbog zaleđa.

U 18. je minuti Lokomotiva izjednačila: Sambra jako dugo vukao, a onda dodao Vasilju koji je poslao loptu u mrežu za 1:1.

U 4. je minuti Hajduk došao u vodstvo: Pajač je glavom primio dijagonalu Livaje prema Almeni koji prošao iza Pajača i lagano prebacio Savatovića za 0:1.

LOKOMOTIVA: Savatović - Lorber, Jukić, Dajčer, Pajač - Belcar, Subotić - Smiljanjić, Vasilj, Vuković - Sabra

Klupa: Posavec, Kralevski, Kamenović, Kostelac, Virgili, Bošković, Stojaković, Sušak

HAJDUK: Silić - Hodak, Raci, Marešić, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Almena, Pajaziti, Rebić - Livaja

Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Šego, Melnjak, Bamba, Huram, Brajković, Durdov, Kutia