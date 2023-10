Ljudi evakuirani iz palače Versailles nakon dojave o bombi

Pariški Louvre, čuveni muzej, danas je zatvorio svoja vrata zbog primljene prijetnje u kojoj se tvrdi da su muzej i njegovi posjetitelji u opasnosti.

"Poštovani posjetitelji,

Iz sigurnosnih razloga #Louvre muzej danas, u subotu 14. listopada, zatvara svoja vrata.

Osobama koje su rezervirale posjet istog dana bit će vraćen novac.

Zahvaljujemo na razumijevanju", napisali su iz Louvrea.

Kasnije je glasnogovornica za AFP pojasnila da je riječ bila o dojavi bombe.

No, nedugo nakon što je Louvre evakuiran, istu sudbinu doživio je i dvorac Versailles.

Bivša kraljevska palača također je primila prijetnje bombama, rekao je glasnogovornik nacionalne policije. Palača i njeni prostrani vrtovi su evakuirani dok policija ispituje područje, rekao je glasnogovornik.

Videosnimke objavljene na internetu pokazuju kako ljudi odlaze, neki užurbano, neki se zaustavljaju kako bi fotografirali, dok su drugi očito zbunjeni onim što se događa.

BREAKING: Bomb alert at Palace of Versailles in France, people evacuating pic.twitter.com/ujLoclDM5t

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 14, 2023