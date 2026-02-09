Ljubavna priča s dalmatinskog ragbi terena: Tomislav izrekao sudbonosno “da”, evo tko je odabranica

Subota je u Sinju bila ispunjena emocijama, osmijesima i posebnim trenucima, jer je Tomislav, dugogodišnji član Ragbi klub Sinj, uplovio u bračnu luku sa svojom odabranicom Anom.

Tomislav je kroz godine prošao sve uzrasne kategorije sinjskog kluba, a oni koji ga poznaju složni su u jednom – njegova samozatajnost, mirnoća, upornost i dobrota obilježili su ne samo njegov sportski put, nego i profesionalni te životni. Iako je aktivnu igračku karijeru ostavio iza sebe, ragbi nikada nije napustio. Njegovo mjesto i danas je uz teren, gdje svojim znanjem i pozivom liječnika nastavlja brinuti o igračima i klubu kojem je dao velik dio sebe.

Ovoga vikenda, međutim, otvorio je najvažnije poglavlje – ono životno. Uprava i igrači kluba imali su čast biti dijelom ovog posebnog dana i svjedočiti trenutku u kojem su Tomislav i Ana započeli zajedničku plovidbu, ispisujući vlastitu priču ispunjenu ljubavlju i povjerenjem.

Iz Ragbi kluba Sinj mladencima su uputili iskrene čestitke, uz želje da ih na zajedničkom putu prate ljubav, zdravlje i mir, baš kao što ih je do sada pratila snaga zajedništva.

Sretno mladenci – neka vam more ljubavi uvijek bude mirno, a srca puna.

