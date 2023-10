LJUBAVI GORANA IVANIŠEVIĆA KROZ GODINE Danijelu je prvu zaručio, s Tatjanom se vuče po sudovima, a danas je u braku s Nives

Nekada 'It' par domaće scene, umirovljeni tenisač Goran Ivanišević (51) i njegova bivša supruga Tatjana Dragović (45) danas su na suprotstavljenim stranama u sudskim postupcima. U javnosti je poput bombe odjeknula vijest da Ivanišević, 11 godina nakon njihova sporazuma, tuži bivšu suprugu i traži, kako je sam napisao (pa obrisao) na društvenoj mreži, novce koje je zaradio prije i tijekom braka te za koje smatra da ih je ona 'prisvojila mimo svih zakona i ugovora', piše 24sata.

No, Ivanišević je tijekom svojeg života imao nekoliko značajnih veza. Bivši sportaš s wimbledonskim trofejom na početku profesionalne karijere ponosno je ljubio Kraljicu svijeta 1991. godine Danijelu Mihalić (54). Prišao joj je u frizerskom salonu dok je ona sjedila pred ogledalom s uvijačima u kosi i pozvao u noćni provod.

'Nešto me vuklo k njoj, nisam htio odustati'

- Pozvao me je u Saloon, no nisam željela ići. Ponudio mi je karte za meč s Beckerom, no i to sam odbila. Rekla sam mu da putujem u München i, ako me želi vidjeti, neka dođe ondje - ispričala je prva Ivaniševićeva zaručnica. Tenisač ju je izveo u romantičnu šetnju njemačkim gradom, kako mu je i predložila, no vezu su tajili godinu i pol jer je Danijela bila u sedmogodišnjoj vezi.

- Nije nam bilo nimalo lako. Došla je k meni u Split i neko je vrijeme, kako volim reći, ‘igrala za dva kluba’ bez ispisnice iz prvog. A mene je nešto vuklo njoj i nisam htio odustati - prisjetio se Ivanišević.

Danijela je tvrdila da se zbog Gorana odrekla glumačke karijere te se s njim preselila u Monte Carlo. Goranove sportske obaveze ipak su ih udaljile i vezu su prekinuli.

Prije godinu dana otkrila je za RTL kako radi na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, gdje predaje na nekoliko kolegija i tek rijetki studenti zapravo znaju da im je profesorica bila Kraljica svijeta.

Sa suprugom Nenadom Gračanom u dugogodišnjem je braku Daniela dobila tri kćeri - Lauru, Emu i Almu. Njezinim stopama krenula je srednja Ema, koja je 2018. ponijela titulu Kraljice Hrvatske, no ipak se odlučila posvetiti studiju stomatologije.

Nakon razvoda govorio: 'Novac može izludjeti čovjeka'

Ivanišević je nakon Danijele upoznao Tatjanu Dragović (45), i to dok je ona žarila i palila modnim pistama. Pronašao ju je u New Yorku i pozvao na večeru. Ubrzo su se zaljubili. Ivanišević je Dragović zaprosio uoči dočeka 1999. u Dubaiju, ali tijekom turnira u Wimbledonu 2001. Tatjana nije s tribine bodrila svojeg zaručnika.

Najvažniju titulu u karijeri Goran je u Londonu slavio s Monikom Jakišić, tadašnjom Miss dijaspore. Na splitskoj rivi Tatjana ga je ipak dočekala i tada su prvi put prebrodili krizu. Tri godine kasnije dobili su kćer Amber Mariju, a 2007. rodio im se sin Emanuel.

Na Valentinovo 2008. Gorana su novinari uhvatili u ljubavnom susretu s tadašnjom voditeljicom RTL-a Vanjom Halilović, zbog čega ga je Tatjana izbacila iz zajedničkog stana u Dalmatinskoj.

Pomirili su se nakon nekoliko tjedana, kad joj se javno ispričao i vjenčali 2009. u kalifornijskom San Pedru. Ivaniševićevi roditelji na svadbu nisu došli.

Ipak, par se rastao 2013. godine nakon četiri godine braka. Ivanišević je tada za The Daily Telegraph progovorio o svojoj vezi, nakon što su podijelili imovinu.

- Novac može biti zao jer promijeni ljude do te mjere da ih više ne prepoznaješ. U stanju je izludjeti čovjeka - rekao je tada.

S Nives u braku od 2017.

Par godina nakon razvoda počela su šuškanja da Ivanišević viđa Nives Čanović, radijsku i televizijsku voditeljicu. Glasine su počele kada je Nives krajem 2016. objavila fotografiju iz Dohe na kojoj se vidi Ivaniševićevo lice, piše 24sata.

Tenisač je voditeljicu zaprosio godinu dana kasnije, a svi su potom primijetili da ona nosi zaručnički prsten. U prosincu 2017. su se oženili.

Vjenčanje je bilo u tajnosti jer je Nives poželjela intimnu ceremoniju na koju su pozvali tek obitelj i najbliže prijatelje. Sina Olivera dobili su 2018. godine.

Nives ga je i prije nekoliko dana javno podržala nakon njegove objave o bivšoj supruzi Tatjani Dragović.

- Pravda je spora, ali dostižna - napisala je ona.