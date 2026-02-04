LJUBAV POBJEĐUJE RECESIJU Toni Bliznac nakon 12 godina izbacio novi hit – poslušajte "Inflaciju"!

Nakon što je godinama uspješno balansirao između nogometnih terena podmlatka Hajduka, Berlina te pozornica diljem Dalmacije, Toni Bliznac odlučio je prekinuti dugi autorski post. Glazbenik iz Duća, kojeg publika pamti po hitovima "Moja Ružice" i duetu s Jolom "Do raja", vraća se na scenu s pjesmom koja na duhovit način obrađuje temu o kojoj danas svi pričaju.

Novi singl simboličnog naziva "Inflacija" nastao je sasvim spontano, tijekom Tonijevih šetnji uz more i kroz prirodu u okolici Omiša. Kako sam kaže, slušajući svakodnevno o rastućim cijenama, odlučio je ispričati ljubavnu priču koja podsjeća da su najvrjednije stvari u životu ipak besplatne. Humorom i pozitivnom energijom Toni poručuje kako prava ljubav pobjeđuje, bez obzira na to kroz kakva ekonomska vremena prolazimo.

Pjesma je plod Tonijeve "kućne radinosti" i kreativne vizije: melodije koje bi mu pale na pamet snimao je na mobitel, a zatim u svom studiju polako slagao aranžman. Za finalni, vrhunski zvuk pobrinuo se Borna Kljaković (Salona Records), koji je pjesmu miksao, dok je Dado Marušić odradio mastering te je zaslužan i za vizualni identitet pjesme, odnosno prateći videospot.

Ovaj spoj dalmatinskog šarma i aktualne tematike idealan je recept za povratak na zvučnike, a vi u nastavku provjerite kako zvuči "Inflacija" u režiji Tonija Bliznaca.