LJETO PUNO TURISTA, ALI TKO ĆE IM POMOĆI AKO IM ZATREBA LIJEČNIK? Alarmantno stanje u dalmatinskim ambulantama

Svake godine Hrvatska bilježi rekordne brojke stranih gostiju, a ovog ljeta naši obalni gradovi kao i otoci već sada vrve turistima. Šetnja centrom Splita ili primjerice Makarske, Hvara ili Korčule otkriva šaroliku paletu jezika i grupe posjetitelja koji s oduševljenjem uživaju u svom odmoru.

Uz veliki broj posjetitelja, sasvim je očekivano da će nekome zatrebati i liječnička pomoć. Naravno, nije svaka zdravstvena tegoba razlog za odlazak u bolnicu, a mnoge turističke destinacije udaljene su od većih medicinskih centara. Upravo zato i u Dalmaciji se organiziraju turističke ambulante, praktično i brzo rješenje za sve manje zdravstvene probleme.

Turističke ambulante odlična su ideja jer turistima omogućuju da odmah znaju gdje potražiti pomoć u slučaju manjih zdravstvenih tegoba, poput povišene temperature, grlobolje ili probavnih smetnji i sličnih akutnih stanja koja ne zahtijevaju hospitalizaciju. Nema potrebe za dugotrajnim čekanjem na Hitnoj, a pomoć je dostupna na najfrekventnijim turističkim lokacijama. Barem bi trebala biti jer ne ide uvijek sve po planu.

Ovoga ljeta turističke ambulante ponovno bi trebale otvorila svoja vrata u Splitsko-dalmatinskoj županiji – u Splitu, Trogiru, Makarskoj , Supetru, Hvaru, Kaštel Sućurcu, Jelsi i Baškoj Vodi. Ambulante bi trebale proraditi čim se oforme timovi, a radno vrijeme će varirati ovisno o lokaciji i dostupnosti medicinskog osoblja. Glavni izazov je nedostatak liječnika i medicinskih sestara zbog čega neke planirane ambulante ne uspijevaju otvoriti ili rade smanjenim kapacitetom.

Ambulante i na kopnu i na otocima

U Splitsko-dalmatinskoj županiji prošloga ljeta trebalo je proraditi šest turističkih ambulanta – u Trogiru, Kaštelima, Splitu, Makarskoj, Supetru i Hvaru. Proradilo ih je pet s tim da su samo tri radile u punom opsegu dok su ostale dvije radile vikendom, a preostale dane kako bi se 'pokrili'.

Ove godine s prvim danom srpnja s radom je startala prva turistička ambulanta u SDŽ, ona u Splitu, na Mertojaku, a od ovoga vikenda s radom bi trebale započeti i ambulante u Trogiru, Hvaru i Makarskoj.

"Planirali smo na osam mjesta pokrenuti turističku ambulantu, ali jednostavno nema ljudi. 1. srpnja s radom je startala ambulanta u Splitu, a za vikend bi trebale i ambulante u Trogiru, Hvaru i Makarskoj. Ove srijede smo opet ponovili natječaj za zapošljavanje i za liječnike i za sestre, ali najveći je problem koliko ljudi će se javiti na taj natječaj, i doktora i sestara. Veći su problem sestre, jednostavno nema sestara koje su voljne raditi. Za dvije ambulante smo uspjeli naći liječnike, ali nedostaje sestara", kazao nam je dr. Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Osvrnuo se i na prošlogodišnju sezonu i rad turističkih ambulanti.

"Prošle godine smo planirali imati ambulante na šest lokacija, a na kraju smo ih imali na pet lokacija s tim da su na tri lokacije ambulante radile u punoj smjeni dok su dvije radile vikend, a druge dane kada se mogao formirati tim formirao bih se, kada nije bilo ljudi za formirati tim ambulante nisu radile. Što će ove godine bit vidjet ćemo", rekao je.

Turistička ambulanta u Splitu radi punim kapacitetom, a ostale? Puno je tu upitnika

Dodao je i kako će na pojedinim lokacijama turistička ambulanta raditi svih sedam dana u tjednu dok će na nekim lokacijama raditi u suprotnim smjenama s obiteljskom medicinom te vikendom kada nema organiziranog dežurstva.

"Ono što mogu reći jest da će Split raditi u punom kapacitetu, odnosno već radi, od ponedjeljka do nedjelje od 13 do 20 sati, dok će turistička ambulanta u Hvaru raditi petak poslijepodne, subotu i nedjelju jer su tamo doktori obiteljske medicine s manjim brojem pacijenata i nije toliko priljev prema ambulantama jer oni umjesto 1.500, 1.600 pacijenata imaju od 900 do 110 pacijenata pa tijekom tjedna mogu to ishendlati tako da tu još ima prostora za rad turističke ambulante.

Za kopno, za Trogir i Makarsku gledamo kako poslati liječnike koji bi nam trebali kao i u Supetru. Supetar je veći problem jer tamo su tri tima koja imaju veliki broj svojih pacijenata, sva tri tima su puna, imaju po 1.600, 1.700 svojih domicilnih osiguranika i kada im dođu turisti to je jako velik broj pacijenata. Ako nemamo ljudi, ako nemamo koga poslati onda jednostavno ne ide, dakle sve ovisi o tome koliko doktora i sestara budemo imali na raspolaganju", kazao nam je ravnatelj Rađa te dodao da se nada kako će se za Supetar, Kaštela, Jelsu i Bašku Vodu koji su na čekanju, naći mogućnost da se oformi tim, barem u dane vikenda kada ne radi obiteljska medicina.

Ključan dio zdravstvene infrastrukture pred velikim izazovima

Turističke ambulante su ključan dio zdravstvene infrastrukture Dalmacije tijekom turističke sezone, omogućujući sigurnost i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za velik broj gostiju, ali se njihova dostupnost suočava s izazovima zbog nedostatka medicinskog kadra. Sada treba pričekati da se natječaji za tim kadrom okončaju pa će se znati kakva je situacija.

Nadamo se da će biti pozitivna te da će zahvaljujući ovakvim inicijativama ljetovanje u Dalmaciji postati još sigurnije i bezbrižnije kako za strane goste tako i za domaće.

Turistička ambulanta mora imati: • prostor za pregled od najmanje 12 m² • prostor za medicinsku sestru od najmanje 12 m² • prostor za čekanje/čekaonica od najmanje 9 m² • dostupan sanitarni čvor za korisnike usluga i dostupan sanitarni čvor za radnike.

Turisti da će prijeko potrebnu zdravstvenu zaštitu tijekom turističke sezone na području Splitsko-dalmatinske županije moći ostvarivati na slijedeći način:

- Za životno ugrožavajuća zdravstvena stanja te teže tjelesne ozljede pacijentima turistima dostupni su od 0-24 sata svaki dan zdravstveni timovi na lokacijama

1) KBC Split, Spiničićeva 1, Split (Objedinjeni hitni bolnički prijem)

2) Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije na adresama:

1. Ispostava Split, Spinčićeva 1, 21 000 Split; Tel: +38521556219; +385194

2. Ispostava Gornji Humac (otok Brač) Tel. +38521647102

3. Ispostava Hvar, Biskupa Dubokovića 3, 21450 Hvar; Tel. +38521717099; Mob: +385914010166

4. Ispostava Imotski, Josipa Mladina 20, 21260 Imotski, Tel. +38521842911

5. Ispostava Jelsa, Pelinje b.b, 21465 Jelsa, Tel. +38521503306

6. Ispostava Kaštel Stari, Put Štalija 13., 21216 Kaštel Stari, Tel. +38521230334

7. Ispostava Makarska, Stjepana Ivičevića 2, 21300 Makarska, Tel. +38521613494

8. Ispostava Omiš, Put Mlija 2, 21310 Omiš, Tel. +38521863450

9. Ispostava Podaca, Prvog Svibnja 1, 21335 Podaca, Tel. +38521775386; Mob. +385914010373

10. Ispostava Šestanovac, Radobiljska cesta 2a; Tel. +38521721087

11. Ispostava Sinj, Put Ruduše 26, 21230 Sinj; Tel. +38521822243

12. Ispostava Solin, Martina Žižića 6, 21210 Solin; Tel. +38521211507

13. Ispostava Supetar, Mladena Vodanovića 24, 21400 Supetar; Tel. +38521630959

14. Ispostava Šestanovac, Radobiljska cesta 2a; Tel. +38521721087

15. Ispostava Trilj, Poljičke Republike b.b, 21240 Trilj; Tel. +38521831528

16. Ispostava Trogir, Alojzija Stepinca 17, 21220 Trogir; Tel. +38521881461

17. Ispostava Vrgorac, Vukovarska 23, 21276 Vrgorac; Tel. +38521675142, +38521674006

18. Punkt pripravnosti Muć, 21203 Donji Muć; Tel. +385194

19. Punkt pripravnosti Šolta, Podkuća 31, 21430 Rogač, Grohote; Tel. +38521654493; Mob. +385914010184

20. Punkt pripravnosti Vis, Poljana Sv. Duha 10, 21480 Vis; Tel. +385194

21. Punkt pripravnosti Vrlika, Trg dr. Franje Tuđmana 5, 21 236 Vrlika; Tel. +385194; Mob. +385914010158