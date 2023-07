Ljeto nema milosti, uskoro će vrućine biti još nepodnošljivije. Početkom tjedna u Zagori do 40 stupnjeva!

Dok je jučer velik dio unutrašnjosti zemlje zahvatilo snažno grmljavinsko nevrijeme, u Dalmaciji se zadržalo suho, vruće i vrlo vruće. Najviših 36°C jučer je izmjereno u Šibeniku, Knin, Makarska, Ploče, Čilipi i Kaštela su imali 34°C itd.

Ipak, glavno obilježje jučerašnjeg vremena na Jadranu bilo je jugo koje je na moru imalo i prolazno jake udare. Ipak, jugo je s večeri prestalo, a u noći na petak podno Velebita je zapuhala jaka bura koja se ipak nije proširiti na cijelu obalu.

Vrijeme će sljedećih dana biti monotono i postupno sve toplije. Sada je već izvjesno da nas u prvom dijelu sljedećeg tjedna očekuje vrhunac aktualnog toplinskog vala.

Danas će biti pretežno vedro i suho. Ujutro ponegdje slaba bura, danju slab maestral. Ipak, popodne među otocima može biti umjerenog vjetra zapadnih smjerova. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 16 do 20°C, uz obalu i na otocima od 22 do 27°C. Najviše dnevne temperature od 31 do 37°C.

U subotu i nedjelju pretežno vedro. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab maestral. Od jutra natprosječno toplo, najviše dnevne temperature od 32 do 38°C.

Vedro i još malo toplije bit će u ponedjeljak i utorak. Pri tome će vjerojatno najtoplije biti u utorak kada je moguće da se ponegdje u dolini Neretve, zaleđu Šibenika i okolici Vrgorca zabilježe temperature zraka oko 40°C. Uz obalu će danju kakav-takav spas predstavljati jedino slab do umjeren maestral.

Vrlo vruće bit će i u danima koji slijede, iako ne više tako ekstremno vruće kao početkom tjedna.