Ljeto još nije završilo, a Hrvati već rezerviraju skijanja. Evo koliko će 'iskeširati' za zimske radosti

Ljeto još nije ni gotovo, a dio Hrvata mislima je već na snijegu. Budući da nema školskih praznika u veljači - cilja se drugi tjedan u siječnju koji ulazi u visoku sezonu, a to znači i skuplje aranžmane.

Aranžmani za skijanje se, kažu u agencijama, itekako bukiraju. Cijene su visoke, no ovisi bira li se apartmanski ili hotelski smještaj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za primjer ćemo uzeti obitelj s dvoje djece od 10 godina. Šestodnevna ski karta po osobi je otprilike 380 eura, odnosno 190 po djetetu. Škola skijanja oko 380 eura po djetetu za tjedan dana. Apartman, čuli smo, otprilike 1200 eura. Kad se podvuče crta, za ono osnovno četveročlana obitelj treba izdvojiti najmanje 3.100 eura. Bez hrane i pića.

Od zemalja poput Francuske, Italije, Slovenije, Austrije i ponekad u jednom dijelu Hrvatske je popularna BiH. No, ima onih koji na to ne bi trošili novac.

"Ne idem na skijanje jer imam malenu djecu, ali idemo na snijeg, idemo u našu Hrvatsku. U Gorski kotar", rekla je Miriam iz Vinkovaca.

"Kako da ne, jedino ako na Stradunu padne snijeg?", komentirala je Kate iz Dubrovnika, a na pitanje čudi li ju da ljudi već rezerviraju skijanje, odgovorila je "Čujte, uvijek je bilo - tko ima, ima".

Više pogledajte ovdje.