Ljetni val COVID-19 virusa pojačano puni ambulante, ovo su glavni simptomi

"Ljetna korona" poprilično je prisutna u populaciji, potvrđuje posljednje izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) o broju oboljelih od COVID-19: u 34. kalendarskom tjednu, od 18. do 24. kolovoza, u sustav prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljeno je 336 prijava COVID-19 slučajeva. Nije puno, naravno, ali osjetno je više nego u tjednu prije, kada ih je zabilježeno 190, dok ih je od do kolovoza bilo uglavnom po nekoliko desetaka pa do stotinjak. Činjenica je i da se zapravo manji dio ljudi testira pa je stvarnih infekcija puno više od prijavljenih.

– Vidjeli smo da je tijekom ljeta više oboljelih od koronavirusa, ali simptomi su kao kod običnih prehlada: curenje iz nosa, grlobolja, glavobolja, bol u mišićima i povišena tjelesna temperatura. Pacijenti se sami nerijetko testiraju i jave da su pozitivni na COVID. Mnogi su iznenađeni jer su mislili da korone više nema, ali nema nikakve panike. Više ne forsiramo laboratorijsko testiranje ni izolaciju, preporučimo pacijentu da dva-tri dana ostane kod kuće – kaže obiteljska liječnica dr. Vikica Krolo. Podsjeća da je virus otpočetka imao i svoj ljetni val i zimski oko Nove godine, a nakon brojnih mutacija prilagodio se suživotu s ljudskom populacijom, kao što su to znanstvenici i predviđali tijekom pandemije, pa je interes za cijepljenje protiv COVID-19 danas vrlo mali.

Premda za većinu ljudi ne predstavlja veliku opasnost, za one starije životne dobi i s postojećim komorbiditetima posljedice koje ovaj virus uzrokuje i sada su teže. COVID-19 ovih je dana i razlog povećanog broja hospitalizacija. Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" posljednja dva-tri tjedna bilježi pojačan priljev pacijenata kojima je COVID-19 dokazan ili se dokaže u njihovu laboratoriju. – Taj je priljev nešto intenziviran od početka ljeta, ali ne dramatično. Većina se pacijenata liječi ambulantno ili u dnevnoj bolnici, dok samo neki teži slučajevi zahtijevaju potporu kisikom i budu zadržani u bolnici. To su stariji i kronični bolesnici. Trenutačno je nekoliko pacijenata na bolničkom liječenju, međutim, nemaju teške kliničke slike – rekao je za Večernji list dr. Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti.

U Općoj bolnici Dubrovnik tijekom kolovoza polovica kapaciteta infektivnog odjela zauzimaju teže oboljeli od koronavirusa, većinom s posljedicama kao što je upala pluća i potreba za terapijom kisikom. Danas je to bilo 40 posto odjelnih kreveta. – COVID je i dalje prisutan, a zbog velikih migracija ljudi s raznih strana i ljetnih vrućina, ljeti smo i inače skloniji virusnim bolestima, u koje se COVID uklapa. U ovom trenutku imamo četiri pacijenta na stacionarnom liječenju oksigenoterapijom, antivirusnom i antimikrobnom terapijom, zbog komplikacija uzrokovanih COVID-19, a svakodnevno nam u ambulante dolazi velik broj lakše oboljelih – kaže dr. Stjepan Đuričić, voditelj Odjela za infektologiju dubrovačke bolnice.

Nešto više oboljelih vide i u pulskoj bolnici. U Kliničkom bolničkom centru Split, pak, kažu da je u ljetnom razdoblju dnevno u prosjeku hospitalizirano između 10 i 15 pacijenata pozitivnih na virus COVID-19. – Riječ je pretežito o osobama starije životne dobi te bolesnicima s kroničnim zdravstvenim tegobama. Kod dijela hospitaliziranih bolesnika infekcija COVID-19 javlja se kao sporedna dijagnoza, dok u kliničkoj slici dominiraju druge bolesti – kažu iz splitskog KBC-a.