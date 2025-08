Ljepote Srednje Dalmacije u američkom Forbesu

Američki magazin Forbes prepoznao je ljepote Srednje Dalmacije, ističući autentičan doživljaj obale, ali i unutrašnjosti. John Mariani je u svom putopisnom članku „Away In Dalmatia, On Shore And Into The Mountains“, u središte stavio Brela, Makarsku, Sinj i Imotski, kao i lokalne restorane koji spajaju tradiciju i suvremenu gastronomiju, a na slikovit je način dočarao i odličan spoj planinskog i morskog krajolika kakav ovaj dio Hrvatske pruža.

Mariani osim bisera jadranske obale poput jedne od najljepših hrvatskih, ali i svjetskih šljunčanih plaža - Punta Rata u Brelima, hvali Modro i Crveno jezero kod Imotskog te atraktivne planinarske rute i šetnice koje su kao stvorene za sve ljubitelje aktivnog odmora. Članak donosi dojmove iz Makarske, posebno ističući bogatstvo i autohtonost domaće kuhinje, te iz Sinja koji oduševljava svojom poviješću i viteškom manifestacijom Sinjska alka.

„Objava u jednom od najprestižnijih svjetskih medija dodatna je potvrda kvalitete hrvatske ponude, ne samo na obali, već i u manje poznatim destinacijama koje sve više privlače turiste, kako iz Europe, tako i iz dalekih krajeva svijeta. Ovo je još jedan poticaj za daljnju promociju Hrvatske kao zemlje iznimne prirodne ljepote, bogate povijesti i gastronomije, a koja gostima nudi autentičan doživljaj tijekom cijele godine“, izjavila je Leila Krešić-Jurić, direktorica Predstavništva HTZ-a u SAD-u, naglasivši kako globalna stranica Forbesa mjesečno broji oko 78 milijuna čitatelja.

Dodajmo kako je upravo tržište SAD-a najvažnije daleko tržište hrvatskog turizma s kojeg se ostvaruje najveći turistički promet, a pozitivni trendovi nastavljaju se i u ovoj turističkoj godini. Naime, Amerikanci su u dosadašnjem dijelu godine ostvarili više od 496 tisuća dolazaka i 1,4 milijun noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od +11% u dolascima i noćenjima. Pritom su najviše boravili u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a gledano prema destinacijama, najviše su posjećivali Dubrovnik, Split, Zagreb, Hvar i Rovinj.