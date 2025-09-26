Liverpool isplatio čitav Jotin ugovor njegovoj obitelji. To u nogometu nije uobičajeno

Trener Liverpoola Arne Slot potvrdio je da su vlasnici kluba, Fenway Sports Group, u cijelosti isplatili preostali dio ugovora obitelji Dioga Jote nakon njegove tragične smrti početkom srpnja. Portugalski napadač poginuo je u prometnoj nesreći u Španjolskoj zajedno sa svojim bratom Andreom Silvom.

Jota je u trenutku smrti imao još dvije godine ugovora s Liverpoolom, a portugalski mediji još su tijekom ljeta nagađali da će klub ispoštovati cijeli iznos. Slot je sada potvrdio taj velikodušni čin, otkrivši da je FSG isplatio cjelokupni ugovor kako bi financijski pomogao obitelji preminulog igrača, prenosi Index.

"Možda ljudi misle da je to normalno, ali u nogometu nije"

"Rekao sam koliko sam ponosan na reakciju navijača, ali vlasništvo... Vlasnici su uglavnom kritizirani, kao i menadžeri, ali način na koji su se nosili s ovom situacijom, isplativši njegovoj supruzi i djeci sav novac iz ugovora... Možda ljudi misle da je to normalno, ali u nogometu nije", naglasio je trener Liverpoola.

Predsjednik kluba Tom Werner također je nedavno govorio o mjerama koje je klub poduzeo kako bi podržao Jotinu udovicu, Rute Cardoso. "Bio je izvanredna osoba. Bio je voljen, ne zato što je bio sjajan strijelac. Bio je voljen jer je bio iskreno ljubazan", rekao je Werner.

"Uvijek je tragedija kada netko umre prije svog vremena. Ali njegova je smrt zaista pogodila sve jer je bio toliko voljen. Odmah nam je bilo važno da se obratimo njegovoj udovici i da se pobrinemo da shvati da smo mi obitelj. To je klišej, ali mi se doista smatramo obitelji i željeli smo se pobrinuti da je financijski dobro zbrinuta, kao i njezina djeca", dodao je.

Trajno sjećanje na broj 20

Gubitak Jote izazvao je ogroman val tuge u nogometnom svijetu, a Liverpool je odao počast svom napadaču na brojne načine. Klub s Merseysidea trajno je umirovio dres s brojem 20, a na Anfieldu će biti postavljena i skulptura izrađena od recikliranih predmeta koje su navijači ostavili ispred stadiona.

Osim toga, amblem "Zauvijek 20" bit će ušiven na dresove igrača, a u Jotino ime osniva se i novi program za mlade nogometaše. Navijači ga se i dalje sjećaju pjevajući njegovu pjesmu u 20. minuti svake utakmice.