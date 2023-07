Liverpool dovodi Mbappea koji će onda produžiti za - Madrid?!

Trakavica oko Kyliana Mbappea i njegove budućnosti se nastavlja, ovaj put kao glavni akter u priču je uletio - Liverpool.

Engleski mediji pišu da su Redsi osmislili plan kako da barem jednu sezonu francuski reprezentativac igra za njih. Stupili su u pregovore s PSG-om oko posudbe, smatrajući da bi mogli uspjeti nagovoriti Parižane, koji se ionako već mire s odlaskom svog najboljeg igrača, piše GOL.hr.

Situacija oko Mbappea poznata je cijelom svijetu, ali nije zgorega ponoviti. On ima ugovor s PSG-om do ljeta 2024. uz opciju produljenja za još jednu sezonu, ali u tom slučaju obje strane moraju pristati na produžetak suradnje. Francuz to nikako ne želi, on je već naumio ostati u Parizu još godinu dana i onda iduće ljeto bez odštete, kao slobodan igrač, potpisati za Real Madrid.

Njegove namjere osujetili su čelni ljudi PSG-a koji ne žele izgubiti golemi novac pa bi ga već ovo ljeto htjeli prodati u Real čijem su predsjedniku Florentinu Perezu poručili da ga može dobiti ako plati 200 milijuna eura. Perez to ni u ludilu ne želi učiniti jer zna da, ako se strpi godinu dana, može ga dobiti besplatno.

I tu onda u priču ulijeće Liverpool. Na Anfieldu bi platili određeni iznos PSG-u da im ga prepusti na posudbu te bi u potpunosti preuzeli Mbappeovu plaću za ovu sezonu, a ona iznosi 60 milijuna eura bruto. Time bi Parižanima uštedjeli solidan iznos za igrača koji ionako više ne želi igrati za njih, a usput bi u svoje redove doveli ponajboljeg svjetskog nogometaša s kojim bi se ove sezone mogli potući za sve trofeje, uključujući i onaj u Ligi prvaka.

To što bi nakon toga Mbappe otišao u Real, Liverpoolu ne bi predstavljao nikakav problem.

Preostaje vidjeti kako će na ovo reagirati u Parizu.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Liverpool are in talks with PSG over a sensational loan move for Kylian Mbappé.

The Reds are ready to offer Mbappé a one-year loan deal, which will bring in cash for PSG and allows the 24-year-old to complete his dream move to Real Madrid next year.… pic.twitter.com/U9gh4PAMC2

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 29, 2023