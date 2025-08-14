Livaković se želi vratiti u Dinamo?

Hrvatska reprezentativna jedinica, Dominik Livaković, nije u planovima Josea Mourinha u Fenerbahčeu, što i potvrđuju dvije utakmice kvalifikacije Lige prvaka protiv Feyenoorda, koje je Livi obje proveo na klupi.

Spominjalo se puno opcija za Livakovića, posljednja je bio engleski West Ham, a izgleda da je ona najprivlačnija Vatrenom - povratak u Dinamo.

Kako neslužbeno doznaje gol.hr, Livaković je objeručke spreman prihvatiti poziv Zvonimira Bobana, na kojem su sljedeći koraci. Teško je predvidjeti hoće li nešto biti od ovog transfera, najveći je problem čvrst i bogat ugovor Zadranina, koji ga veže do ljeta 2028. s klubom iz Istanbula.

Može li Boban još nešto iščarobirat i zaključiti prijelazni rok s bombom? Preostaje nam za vidjeti, ali definitivno ima dima oko povratka Livakovića na Maksimir, piše.