Livaja ponovno na klupi: Objavljeni sastavi za utakmicu Hajduka i Vukovara

Objavljeni su službeni sastavi za današnju utakmicu između Hajduk Split i Vukovar 1991, koja počinje u 15 sati.
Hajduk u susret ulazi bez Marka Livajw, koji se ne nalazi u početnoj postavi.
Sastav Hajduka:
Silić; Sigur, Raci, Mlačić, Hrgović – Krovinović, Guillamon – Durdov, Almena, Rebić – Šego
Sastav Vukovara:
Bulat; Calhanoglu, Tadić, Čabrajić, Tičinović – Shabani, Ćaić, Robin – Jurilj, Pavičić, Puljić
Hajduk je u ovom susretu bez Hodaka, Pukštasa, Ivušića, Šarlije i Skelina, dok Vukovar ne može računati na Đakovića, Markovića, Mejiju i Špoljarića.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0