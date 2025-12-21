Livaja ponovno na klupi: Objavljeni sastavi za utakmicu Hajduka i Vukovara

Objavljeni su službeni sastavi za današnju utakmicu između Hajduk Split i Vukovar 1991, koja počinje u 15 sati.

Hajduk u susret ulazi bez Marka Livajw, koji se ne nalazi u početnoj postavi.

Sastav Hajduka:

Silić; Sigur, Raci, Mlačić, Hrgović – Krovinović, Guillamon – Durdov, Almena, Rebić – Šego

Sastav Vukovara:

Bulat; Calhanoglu, Tadić, Čabrajić, Tičinović – Shabani, Ćaić, Robin – Jurilj, Pavičić, Puljić

Hajduk je u ovom susretu bez Hodaka, Pukštasa, Ivušića, Šarlije i Skelina, dok Vukovar ne može računati na Đakovića, Markovića, Mejiju i Špoljarića.