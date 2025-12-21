Livaja otkrio tko je za njega najbolji igrač godine

Marko Livaja je rekorder izbora tportala za nogometaša godine, kapetani momčadi tri puta su ga proglasili najboljim. Ove godine, Livaja se kao kapetan Hajduka prvi put našao u ulozi da i sam daje glasove u ovome izboru, on je taj koji bira. Do sada je Lovre Kalinić bio taj.

Naravno, svih nas zanima kome je ikona Bijelih dala svoje povjerenje, koja petorica su po njemu bila bolja od ostalih.

‘Prvi je Toni Fruk jer je golovima i asistencijama vodio Rijeku do naslova prvaka u prošloj sezoni, a ne posustaje ni u novoj. Iz utakmice u utakmicu dokazuje nogometnu kvalitetu.

Na drugom mjestu je Rokas Pukštas, igrač koji nastavlja pokazivati vrhunski mentalitet, a statističke brojke u novoj sezoni govore sve o njegovoj igri. Ako nastavi ovako, pred njim je blistava karijera.

Tu je i Adriano Jagušić, veliki talent, što je vidljivo iz svakog njegovog poteza. Golovima i asistencijama prometnuo se u jednog od najzanimljivijih mladih igrača u našoj ligi.

Na četvrtom mjestu je Filip Krovinović. Njegova važnost za Hajduk često je podcijenjena, ali nevidljive stvari koje on čini na terenu imaju ogromno značenje za (našu) momčad.

I peti u mom izboru je Marko Malenica, jedna od najstabilnijih karika Osijeka, pouzdan čuvar mreže koji često zna obraniti nevjerojatne prilike. Koliko znači za Osijek, pokazuje i u ovoj sezoni, u koju su jako loše krenuli, ali Malenica ih je često svojim obranama spašavao od potpunog potonuća.”, pojasnio je Livaja svoj odabir petorice najboljih.

Trenutačni poredak:

1. Toni Fruk (Rijeka) 86 bodova

2. Marko Livaja (Hajduk) 58

3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 36

4. Josip Mišić (Dinamo) 20

5. Stjepan Lončar (Istra 1961) 10