LIVAJA OPET U ŠKOLSKIM KLUPAMA Mezimica Elizabet krenula je u prvi razred

Počela je još jedna školska godina. Za velike školarce ovaj dan možda i nije toliko poseban, no za one koji u školske klupe sjedaju po prvi puta itekako to jest.

U prvi razred 28 osnovnih škola Grada Splita u ovoj školskoj godinu upisano je 1449 učenika, što je za 19 učenika manje nego prošle godine. Od toga broja ih je u redovnu nastavu upisano 849, dok će 600 učenika ići u produženi boravak.

Među prvašićima se danas našla i kći najpopularnijeg hajdukovog nogometaša, Elizabet Livaja. Malena prvašica u OŠ Pojišan stigla je u pratnji svojih roditelja, Iris i Marka Livaje.

Ponosno su pozirali pred školom, a fotografijom se na društvenoj mreži pohvalila Iris. Dodala je još i fotografiju Elizabete s ruksakom na leđima te fotografiju iz školske klupe te napisala "Sretan i uspješan polazak u školu, Naš mali prvašić".