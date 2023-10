LIVAJA NIJE SAMO NOGOMETAŠ Božo Sušec:"Livaja je simbol juga, znak Hajduka. Ni Barcelona nije toliko ovisila o Messiju"

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za tridana čeka ključni dvoboj kvalifikacija za Euro 2024. godine s Turskom u Osijeku. Izbornik Zlatko Dalić u velikim je problemima nakon što iz dana u dan stižu loše vijesti o zdravstvenom stanju naših igrača, a osobito napadača.

Nakon Ivana Perišića, ubrzo je otpao Luka Ivanušec, zatim i Bruno Petković, Andrej Kramarić još nije 100 % siguran hoće li moći zaigrati protiv Turske, a jučer još jedan šok – Marko Livaja objavio je da odlazi u reprezentativnu mirovinu.

Pljuštale su i još uvijek pljušte reakcije o njegovoj odluci, a njegov odlazak iz reprezentacije prokomenirao je i Božo Sušec u RTL Direktu.

Je li ijedan hrvatski nogometaš ikad u povijesti ovoliko dijelio zemlju?

"Ne sjećam se ovakve polarizacije. Možda je najjednostavniji odgovor na cijelu priču bio šekspirovski: Mnogo vike ni oko šta. Ali, kada je u pitanju Livaja, on nije samo nogometaš. On je nešto drugo, simbol, simbol juga, znak Hajduka. Ne sjećam se u posljednje vrijeme nijedne momčadi koja je toliko ovisila o jednom čovjeku kao Hajduk o Marku Livaji. Čak ni Barcelona u najbolje vrijeme Lea Messija. To je ogromna odgovornost, teret koji nosi na plećima i zato je možda teže podnosio ovo što mu se dogodilo sa strane. "

Zbogom preko Instagrama, dan prije okupljanja reprezentacije, dok su Kramarić i Petković ozlijeđeni: Je li to oproštaj ili možda osveta?

"Pa ako pažljivo pročitate što je objavio to je puno pozitive. Nema gorčine, ni ljutnje. Govori o zahvali, prekrasnoj atmosferi u reprezentaciju. Ne vidim nekakvu osvetu. Ljudi traže što ima iza toga, možda nema ništa. Bilo je puno igrača pa ne mogu reći ni većih od Livaje. Rakitić se oprostio prije tri godine. Livaja ima 20-ak nastupa, Rakitić 106. Igra i dalje fenomenalno, jučer je spasio Sevillu od poraza. Nitko nije napravio velike skandale…"

Rakitić nije polarizirana ličnost. Mislite da nema veze ni sukob s navijačima ili Dalićem?

"Ne bih insinuirao. Moram reći još jednu stvar, on je predivan nogometaš. Boris Dežulović je zaljubljen u njega i napisao je ode o njemu. Ali, napisao je i to da je veliki belaj. Fantastičan je talent, obožavam ga, donosi u nogometu vid i igru, efikasnost, ali imao je puno konfliktnih situacija. Izbornik nekadašnji Niko Kovač rekao je: Dok sam izbornik, niti blizu neće reprezentaciji… Primjerice Italija, u veljači je proglašen za najboljeg igrača Atalante. U travnju su ga izbacili iz prve momčadi iz disciplinskih razloga. Vratili su ga u svibnju pa je izbačen iz disciplinskih razloga. To je zato što je svog suigrača na utakmici udario šakom u glavu. Ovaj je završio u bolnici. Livaja nije anđeo, imao je puno takvih ispada i incidenata u karijeri. Ali, sada se smirio, očekivalo se da će i podnijeti što mu se dogodilo na Rujevici. To je nedopustivo i vulgarno…"

Može li si jedan igrač reprezentacije dopustiti da tako reagira na provokacije?

"Postoji nekoliko mrvica razlike između Beckhama i Livaje. Od podneblja, odgoja, temperamenta. Da je Livaja bio drugačiji možda bi više napravio u nogometu. Možda ne bi, možda nikad ne bi bio Marko Livaja"

Puno se govorilo da je bio simbol pomirbe sjevera i juga, sada se čini kao da je postao simbol razdora?

"Ne bih mu dao tu ulogu pomiritelja niti da ih svađa. Ljudi doživljavaju njegovo povlačenje iz reprezentacije na različite načine. To je njegovo apsolutno legitimno pravo. To je napravilo puno ljudi, meni je puno ljepše kad se napravi oproštaj, nezaboravan je oproštaj Zvone Bobana… Ali, i ovo je jedan od mogućih načina da kažeš: Hvala, meni je dosta",