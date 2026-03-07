Liste čekanja sve duže: Dubrovnik gradi veliki Centar za starije vrijedan 22 milijuna eura

Smještaj u dom za starije osobe goruće je pitanje među umirovljenicima koji su na listama čekanja za smještaj u domove. Većina njih u Dubrovniku čeka dovršetak najveće investicije u tom pogledu Centra za starije osobe Dubrovnik koji bi do ljeta trebao biti izgrađen.

Riječ je o najvećoj socijalnoj investiciji grada u posljednjih nekoliko desetljeća. Vrijednost projekta je 22 milijuna eura, a financiran je iz EU fondova, kredita i proračuna grada Dubrovnika, piše HRT.

Prošle godine otvorio se u Gružu Dom Ragusa, Mali butik dom za 30 korisnika s visokim cijenama, no unatoč tomu brzo se popunio.

- Cijena u sobama se kreće od tisuću do tisuću i četiristo eura ovisno je li jednokrevetna ili dvokrevetna. Sobe koje su najskuplje otišle su prve, rekao je Marko Radić, ravnatelj Doma Ragusa.

- Mislim da je cijena s obzirom na kvalitetu doma primjerena. To ne znači za svakoga. Pitanje je standarda umirovljenika, istaknuo je Zvonko Asić, korisnik Doma Ragusa.

Preostali, prosječni umirovljenici na listama čekanja za dom s nestrpljenjem očekuju izgradnju Centra za starije osobe - budućeg doma koji će riješiti njihovo goruće pitanje.

- Ovaj centar je vrlo značajan, najveći u županiji. Imat će više od 200 korisnika. Važno je istaknuti, jedan takav Centar će imati i poseban odjeljak za osobe oboljele od Alzheimera, naglasio je Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika.

Cijena smještaja bit će od 500 do 800 eura, a sufinancirat će je Vlada RH i grad Dubrovnik.

Osim toga dom će pružat će usluge njege i pomoći za 450 umirovljenika koji žele ostati kod kuće , uz to u domu će biti restoran namijenjen svim umirovljenicima grada kao i dvorana za njihove različite aktivnosti.

- Ako sad možemo pružati te usluge pomoći u vlastitom domu ili još što je bolje da mogu umirovljenici koji su dobrostojeći i u kondiciji doći ovdje i provoditi svoje slobodno vrijeme, to je nešto što je zaista veliki iskorak, kazala je Olga Murati, predsjednica gradske organizacije HSU, piše HRT.

- Ovaj dom, za razliku od prijašnjih, koliko sam čuo ima u sebi sadržaja, a to će biti teretana, dvorana za druženja, rekao je Viktor Vidović, umirovljenik.

Do lipnja će završiti radovi na njegovu uređenju, tada se valja pobrinuti i uposliti 100 djelatnika što će biti veliki izazov, a također u taj novi Centar za starije bit će premješteni korisnici doma iz Termoterapije, kako bi se tamo prostor preuredio u budući prijeko potreban hospicij.