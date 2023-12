Lista najgledanijih božićnih filmova svih vremena

Svake godine na streaming platforme dođe nekolicina novih božićnih filmova, ali se nekako svi mi radije vraćamo na one “sigurne“ filmove koji su stariji i od nas samih. Razlog tome je vjerojatno jer znamo što očekivati od njih, kakav osjećaj nam probude, ali i jer su jednostavno zaista dobri. Udobno se smjestite, i pročitajte listu najgledanijih božićnih filmova svih vremena. Uživajte!, piše Dnevnik.hr.

Sam u kući (1990)

Osmogodišnji Kevin McCallister naljuti svoju obitelj noć prije velikog obiteljskog putovanja u Pariz, i zbog toga ga njegova mama (Catherine O’Hara) pošalje da spava na tavanu. Kada se probudi, on shvati da je njegova obitelj otišla bez njega, te ubrzo otkriva da dva lopova pokušavaju opljačkati njegovu kuću. Kevinova nestašna narav i dječačka mašta ga ponukaju da potpuno sam obrani svoju kuću od lopova. Ne moramo vam još puno govoriti o ovome filmu jer je upravo film Sam u kući postao nezaobilazni ritual pred svaki Božić.

Kako je Grinch ukrao Božić (2000)

Jedan od najprepoznatljivijih Božićnih filmova je upravo ovaj film. Napravljen po istoimenoj knjizi Dr.Seussa, film prati usamljenog i mrzovoljnog Grincha (Jim Carrey) koji pokušava otkazati Božić veselim žiteljima Whovillea krađom božićnih darova i ukrasa iz njihovih domova. Dogodi se pravo malo božićno čudo kada Grinch shvati da Božić nisu samo darovi i novac, te da je Božić nešto što osjećamo iznutra. Ovaj sjajan film je komentar na konzumerističku kulturu koja je na svom vrhuncu za vrijeme praznika, te na prekrasan način podcrtava ono što nam svima treba biti najbitnije - ljubav. Jim Carrey je brilijantan u ulozi Grincha, i ovo je upravo moj najdraži božićni film piše Dnevnik.hr.

Čudo u 34. ulici (1947)

Ovaj Božićni klasik prati priču Kris Kringlea (Edmund Gwenn), čovjeka koji zamjenjuje Djeda Božićnjaka u poznatoj Macy’s-ovoj paradi povodom Dana zahvalnosti. On uskoro postaje pravi hit te se redovito pojavljuje u glavnoj trgovini na Manhattnu. Kupci i zaposlenici robne kuće su oduševljeni Kringle-om i on im obznani da je on pravi Djed Božićnjak. Radnja se poslije toga razvija u ne tako lijepom smjeru gdje se sudskim postupkom pokuša utvrditi njegovo mentalno stanje, te njegova autentičnost. Ovaj filmski klasik je jedan od filmova koji svojom toplom estetikom i ljudskom pričom griju i najhladnije praznične noći.

Čudesni Božić (1994)

The Santa Clause sa Timom Allenom je jedna od najgledanijih božićnih komedija koju je režirao John Pasquin. Nakon što Scott (Tim Allen) slučajno ubije najpoznatijeg čovjeka u odijelu, Djeda Mraza, ubrzo saznaje kako upravo on mora preuzeti njegovu veliku ulogu. The Santa Clause je film za apsolutno sve generacije, i ako niste imali priliku pogledati ga prije, obavezno ga uvrstite na svoju božićnu listu.

Ljubav i praznici (2006.)

Iris (Kate Winslet) je zaljubljena u muškarca koji se ženi drugom ženom. Na drugom kraju svijetu Amanda (Cameron Diaz) saznaje da je njezin partner vara. Iris i Amanda se igrom slučaja upoznaju preko interneta te odluče da će zamijeniti domove za vrijeme praznika. Iako potpuno različite, i u potpuno različitoj financijskoj situaciji, obe žele pronaći pravu ljubav. Film The Holiday je jedan od onih feel good filmova koji nam izmame osmijeh na lice, te film koji ćemo poželjeti gledati i kada praznici završe.

Vilenjak (2003)

Elf je jedan od najsimpatičnijih prazničnih filmova koji ćete ikada pogledati. Pratimo priču Buddy-a (Will Ferrell) kojeg su još kao dijete slučajno transportirali na Sjeverni pol, te odgojili kao jednog od vilenjaka Djeda Božićnjaka. U trenutku kada odraste ne može ne primijetiti da jednostavno ne pripada vilenjačkom svijetu, pa se tako Buddy zaputi u New York u potrazi sa svojim pravim ocem. Priča se nastavlja na kaotično humorističan način, te je najbolje da odmah upalite ovaj slatki film.

Zapravo ljubav (2003)

2003. godina je bila odlična godina za žanr božićnog filma pa smo tako u istoj godini dobili i presmiješnog Elf-a, ali i prekrasnu romantičnu drama komediju Love Actually. Ovaj film je jedan od najljepših filmova ikada napravljenih. Nije čudno da se baš ovom filmu rado vraćamo jer sa svojim univerzalnim pričama, sjajnim glumcima, i sentimentalnim narativom, Love Actually je sinonim Božića i topline. U ovome filmu imamo priliku gledati ljepotu glumačkog zanata od strane Emme Thompson, Colin Firtha, Hugh Granta, Liam Neesona, Alan Rickmana, Rowan Atkinsona, Keira Knightley, Laura Linney, i mnogih drugih. Predivno je i da glumce poput Liam Neesona i pokojnog Alan Rickmana vidimo u ulogama koje su mnogo optimističnije nego uloge u kojima smo ih navikli gledati, ili po kojima su najpoznatiji. Jednostavno, obavezno filmsko štivo za potpuni božićni ugođaj.

Polarni Express (2004)

Poznati redatelj Robert Zemeckis inspiraciju za ovaj animirani film pronašao je u istoimenoj dječjoj knjigi Chris Van Allsburga. Inspirativno avanturistička priča prati dječaka koji je prestao vjerovati u Djeda Božićnjaka. Ubrzo kreće na putovanje samospoznaje magičnim vlakom Polarni Express koji mu zajedno sa ostalom djecom i glavnim kondukterom (Tom Hanks) pokazuje da čudo života nikada ne blijedi za one koji vjeruju.

Klaus (2019)

Klaus je božićni animirani film koji bi vam se morao naći na listi filmova koje gledate svake godine. Pratimo priču Jesper-a koji je najgori student poštanske akademije i koji je stacioniran na zaleđenom otoku iznad Arktičkog kruga. U tom malom mjestu mještani jedva da razmjenjuju riječi, a kamoli pisma. Jesper ubrzo upozna Klausa, misterioznog stolara koji živi sam i izrađuje igračke, te se od tog trenutka priča počinje mijenjati kako za Jespera, tako i za mještane. Ova prekrasno ručno crtana animacija i emotivna priča, čine ovaj film ozbiljnim kandidatom za status blagdanskog klasika.

Umri muški (1988)

Iako se čini kao film koji nije tipičan za Božić, upravo je Die Hard film koji se najčešće nalazi na listi božićnih filmova diljem svijeta. Policajac John McClane (Bruce Willis) odlazi u posjet svojoj otuđenoj supruzi na Badnjak. Pridružuje joj se na uredskoj božićnoj zabavi u sjedištu tvrtke u japanskom vlasništvu. Praznična atmosfera ubrzo utihne kada se naprasno pojavi grupa terorista koja želi preuzeti ekskluzivni neboder. Naravno, jedini koji može osloboditi taoce je upravo John McClane. Die Hard je film koji će začiniti vaše praznike sa sjajnom akcijom, odličnom pričom, i Bruce Willisom u njegovoj najpamtljivijoj ulozi ikada.

Divan život (1946)

It’s a Wonderful Life je jedan od najljepših Božićnih filmova koji su doista vrijedni gledanja svake godine. George Bailey (James Stewart) ima jednu neobičnu želju, a to je da poželi da se nikada nije ni rodio. Njegova želja se ubrzo ostvari uz pomoć anđela (Henry Travers), te Bailey počinje shvaćati koliko života je zapravo promijenio i taknuo, te koliko je njegova prisutnost važna i za druge. Ovaj sjetni film s ozbiljnom i odličnom pričom se uvijek nalazi na listi najboljih božićnih filmova, i naša je topla preporuka.