Lino Červar u Splitu: Predavanje "Put do vrha i tajne uspjeha u sportu"

Udruga "Humane zvijezde Splita" (Split Stars) u suradnji sa prof. Ivanom Gudeljom, instruktorom HNS-Nogometnog središta Split, uz pokroviteljstvo grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, organizira u četvrtak 13.11.2025. godine sa početkom u 12,00 sati u Domu Hrvatske vojske u Poljudu, predavanje bivšeg izbornika rukometne reprezentacije Hrvatske, Lina Červara na temu "Put do vrha i tajne uspjeha u sportu".

Hrvatska, nakon što je na Europskom prvenstvu 2002. godine bila na posljednjem mjestu, sa Linom Červarom za nepune dvije godine postala je olimpijski i svjetski prvak.

Predavanje je namijenjeno sportskoj struci, sportskim dužnosnicima, sportašima, medijskim djelatnicima u sportu i svekolikoj zainteresiranoj javnosti. koji su pozvani na ovu jedinstvenu sportsku i kulturološku manifestaciju.

Uz predstavnike organizatora, legendarnog igrača Hajduka, Ivana Gudelja, tajnika Split Starsa, Branka Bosanca, predavanju Lina Červara bit će nazočni gradonačelnik grada Splita, Tomislav Šuta i župan SDŽ, Blaženko Boban. Modelator je Tomo Gabelić, a sve će svojom pjesmom začiniti klapa "Friži" sa svojim frontmenom, još jednim vrhunskim sportašem, košarkašem Mladenom Tudorom.