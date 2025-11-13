Lino Červar u Splitu: “Od luzera do svjetskih prvaka — sve počinje u glavi”

Danas je u Domu Hrvatske vojske u Splitu održano iznimno zanimljivo predavanje proslavljenog trenera i izbornika, višestrukog osvajača medalja, gospodina Lina Červara.

Događaj je organizirao poznati splitski sportski i društveni entuzijast, tajnik udruge Split Stars Branko Bosanac, u suradnji s instruktorom Nogometnog središta Split prof. Ivanom Gudeljom, uz pokroviteljstvo Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Skup su pozdravili zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić i zamjenik župana Stipe Čogelja, a uvodno se obratio i Ivan Gudelj. Nastupila je i klapa Friži, koja je, na osobni poziv Lina Červara, otpjevala nekoliko pjesama iz srca.

Brojni sportski djelatnici, treneri raznih sportova, suci, delegati i sportski novinari s velikom su pozornošću slušali jednog od najvećih stručnjaka našeg sporta. Červar je govorio ne samo o pripremi sportaša, već i o životu, odrastanju, filozofiji rada, mentalnoj pripremi igrača te mogućnostima napredovanja i u kasnijoj dobi.

Objašnjavao je kako se od “luzera” stvaraju svjetski prvaci, kako se preuzima momčad i posebnom metodikom gradi radna atmosfera koja dovodi do uspjeha.

Na kraju je posebno zahvalio Splitu, gradu u kojem je uvijek, kako je rekao, bio lijepo primljen i u kojem se uvijek dobro osjeća.