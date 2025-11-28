Lille objavila story na društvenim mrežama. Pozira u zrcalu

Poznata hrvatska pjevačica Lidija Bačić Lille ponovno je razveselila – i iznenadila – svoje pratitelje novom objavom na Facebooku. Na storyju koji je podijelila, Lille pozira u zrcalu, u upečatljivom izdanju koje je odmah privuklo poglede.

Lidija je posljednjih godina navikla publiku na atraktivne modne odabire i spontana javljanja "iza scene", pa su se i sada brzo nizali komentari i reakcije. Brojni fanovi pohvalili su njezin izgled i energiju, dok su drugi istaknuli kako uvijek zna kako podići temperaturu na društvenim mrežama.

Pjevačica, koja je iznimno aktivna online, i ovim je storyjem još jednom potvrdila zašto je već dugo jedna od najpraćenijih domaćih zvijezda – svaki njezin novi post izazove lavinu interesa, a njezina publika vjerno prati baš svaku objavu.