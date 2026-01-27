Lik udario ženu na pješačkom i pobjegao, traži ga policija

Sinoć oko 19:20 sati dogodila se prometna nesreća na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 2 u Gruškoj ulici u Zagrebu.

Zasad nepoznato vozilo naletjelo je na pješakinju. Iz zagrebačke policije navode kako se najvjerojatnije radilo o Volkswagen Caddyju ili sličnom dostavnom vozilu žute boje.

Vozač se nakon prometne nesreće udaljio s mjesta događaja. Pješakinja je ozlijeđena.

Policija je pozvala svjedoke da se jave na broj telefona 01/6333-470 ili 192 kako bi se utvrdile točne okolnosti nesreće.