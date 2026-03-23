Lik u Njemačkoj ukrao 170 tisuća eura vrijedan nakit, uhićen u Splitu

Kod sebe je imao pun ruksak nakita, još su bile cijene na njemu

U subotu, 21. ožujka 2026., u jutarnjim satima policija je zaprimila informaciju o muškarcu povezanom s provalom u Njemačkoj, tijekom koje je ukradena veća količina nakita. Postojala je sumnja da je pobjegao u Hrvatsku, pa su sve raspoložive informacije odmah proslijeđene na teren kako bi ga se što prije pronašlo.

Već nekoliko sati kasnije, u poslijepodnevnim satima, policajci Prve policijske postaje Split u središtu grada uočili su dvojicu muškaraca s ruksacima. Zaustavili su ih i provjerom identiteta utvrdili da je jedan od njih osoba za kojom se tragalo.

Pregledom ruksaka otkriveno je da su puni predmeta, a ubrzo je potvrđeno da je riječ o državljaninu Njemačke i državljaninu Hrvatske. U ruksacima je pronađen nakit, za koji je kasnije, usporedbom s fotografijama, nedvojbeno utvrđeno da potječe iz opljačkane zlatarnice u Frankfurtu. Na dijelu nakita još su bile istaknute cijene, a ukupna vrijednost procjenjuje se na oko 170 tisuća eura.

Pronađeni antikni zlatno-srebrni nakit je oduzet te će biti vraćen njemačkoj policiji.

O svemu je, putem međunarodne policijske suradnje, obaviještena njemačka policija. Za muškarcem rođenim 1977. godine izdan je europski uhidbeni nalog, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku.

