Lik po centru grada vozio pijan, bez vozačke i prometne. Ogromna kazna

U centruu Zagreba policija je zaustavila 49-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola, bez vozačke dozvole i s isteklom prometnom. Zbog niza prekršaja na kraju je kažnjen novčanom kaznom od 4650 eura, izvijestila je zagrebačka policija.

Vozio pijan i bez dozvole

Policijska patrola zaustavila je 49-godišnjaka u četvrtak, 26. veljače, desetak minuta nakon ponoći, dok se automobilom varaždinskih registarskih oznaka vozio Palmotićevom ulicom. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozio pod utjecajem alkohola, s izmjerenih 1.59 g/kg.

Daljnjom provjerom policajci su otkrili da muškarac uopće nije smio biti za volanom jer mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova, a nije ponovno stekao pravo na upravljanje. Kao treći prekršaj utvrđeno je da je automobilu kojim je upravljao istekla prometna dozvola.

Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju na triježnjenje, nakon čega je priveden na nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu tražila da ga se kazni s 6480 eura te da mu se izrekne zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije na šest mjeseci. Sud ga je proglasio krivim i odredio mu novčanu kaznu u iznosu od 4650 eura.