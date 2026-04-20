Lik pijan sudjelovao u prometnoj na Braču, kasnije napao policajca

U subotu, 18. travnja 2026.godine na području Nerežišća na otoku Braču nakon prometne nesreće vozač koji se nalazio u alkoholiziranom stanju napao je policijskog službenika.

Oko 23 sata 30-godišnjak je udario vozilom u suhozid i izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom.

Nakon što su alkotestiranjem utvrdili da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola (1,34 g/kg) započeo je s vrijeđanjem policijskog službenika koji mu je izdao naredbu da prestane s opisanim ponašanjem. Muškarac se oglušio na izdanu naredbu, nastavio je s vrijeđanjem i počeo se policijskom službeniku unositi u lice i mahati rukama, nakon čega je udario policijskog službenika. Tijekom napada obojica su pala na pod, a nakon toga su nad 30-godišnjakom uporabljena sredstva prisile. Nakon što je savladan policijskom službeniku je uputio i prijetnje. Policijski službenik je lakše ozlijeđen, kao i 30-godišnjak.

Nakon provedenog istraživanja utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 30-godišnjak počinio kaznena djelo Prisila prema službenoj osobi i Prijetnja te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.