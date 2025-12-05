Lik od 42 godine u Splitu mortus pijan sjeo za volan. Vozačku nije imao, ali hašiš jest

Jutros, 5. prosinca 2025.godine oko 00,30 sati u Splitu su policijski službenici Prve policijske postaje zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 42-godišnji vozač. obavljenom kontrolom utvrđeno je da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola (0,78 g/kg), a obavljeno preliminarno testiranje utvrdilo je da je pozitivan i na prisutnost droga u organizmu, nakon čega je 42-godišnjak odbio obaviti liječnički pregled kojim bi se nesporno utvrdili je li konzumirao drogu.

Muškarac je upravljao vozilom iako mu je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova i nema pravo na samostalno upravljanje vozilom.

Tijekom postupanja utvrđeno je da posjeduje drogu i od njega je oduzeta manja količina droge hašiš. Uhićen je i zadržan u policijskoj postaji do privođenja na sud, a policijski službenici su privremeno oduzeli vozilo kojim je počinio prekršaje.

U optužnom prijedlogu sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje s obzirom na težinu počinjenih prekršaja i kako bi ga se spriječilo u daljnjem protupravnom ponašanju kojima ugrožava ostale sudionike u prometu, predloženo je da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna u visini 2 tisuće eura i da se od donesene odluka kojim mu se trajno oduzima vozio.