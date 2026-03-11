Lik nazvao ženu i rekao da joj je bankovni račun hakiran. Kasno je shvatila da je prevarant

Policija provodi izvide nakon što je 84-godišnja žena postala žrtvom telefonske prijevare u kojoj joj je nepoznati muškarac, lažno se predstavljajući kao policijski inspektor, izmamio 20.000 eura.

Prema prijavi 9. ožujka 2026. godine, oko 10 sati nepoznata muška osoba telefonski je kontaktirala stariju ženu i predstavila se kao policijski inspektor. Tijekom razgovora rekao joj je da joj je bankovni račun navodno hakiran te da treba otići u banku, podići novac i predati ga poštaru.

Oštećena je potom otišla u banku i podigla 20.000 eura, a po povratku na kućnu adresu novac je predala nepoznatoj osobi koja je došla na njezina vrata.

Policijski službenici provode izvide te poduzimaju mjere i radnje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i pronašli počinitelja.

Policija još jednom upozorava građane na ovakve oblike prijevara. Naime, prevaranti se često telefonski predstavljaju kao policijski službenici i tvrde da je novac građana možda krivotvoren ili kompromitiran te traže da im se preda radi navodne provjere. Na taj način dovode žrtve u zabludu i pokušavaju se domoći njihovog novca, a najčešće ciljaju osobe starije životne dobi.

Uz to, policija bilježi i pozive takozvanih lažnih liječnika koji pokušavaju iznuditi novac šireći lažne informacije o navodnoj životnoj ugroženosti bliskih članova obitelji, čime žrtve dovode u stanje straha i stresa.

Građanima se savjetuje da u slučaju takvih poziva odmah prekinu razgovor te o svemu obavijeste policiju na broj 192. Također, policija podsjeća da službene osobe ne obavljaju službene radnje na ovakav način niti traže predaju novca.

U svakom slučaju, građane se poziva na oprez, a sve koji posumnjaju da su postali žrtve prijevare da to odmah prijave policiji.