Lik nazvao policiju u Kaštelima i prijetio smrću policajcima. Kad su ga pronašli, pokušao im pobjeći

Dana 29. siječnja 2026. godine, oko 9:40 sati, 32-godišnjak je telefonom nazvao Policijsku postaju Kaštela te je tom prilikom uputio prijetnje smrću policijskim službenicima.

Po zaprimanju dojave odmah su poduzete mjere i radnje radi pronalaska osobe. U poslijepodnevnim satima, u Kaštel Novom, policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije uočili su osobno vozilo bez registracijskih oznaka, za koje se sumnjalo da se u njemu nalazi osoba koju traže te su ga pokušali zaustaviti uporabom zvučne i svjetlosne signalizacije, no vozač se oglušio na izdane naredbe te se dao u bijeg. Vozilo je ubrzo zaustavljeno na makadamskom putu u mjestu Rudine, nakon čega su se vozač i putnik dali u bijeg pješice. Policijski službenici ubrzo su ih pronašli i uhitili. Utvrđeno je da je vozilom upravljao 33-godišnjak, dok se kao putnik u vozilu nalazio navedeni 32-godišnjak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 32-godišnjak je uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prijetnji i prisile prema službenoj osobi predan pritvorskom nadzorniku, dok je sudac istrage odredio istražni zatvor.

33-godišnjak je, uz optužni prijedlog, odveden na nadležni prekršajni sud. Utvrđeno je da je upravljao neregistriranim vozilom i iako mu je vozačka dozvola ukinuta i poništena zbog prikupljenih 12 negativnih bodova. Kako se radi o ponavljaču teških prometnih prekršaja, koji je u posljednje tri godine dva puta pravomoćno kažnjen, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna u visini 650 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci, kao i trajno oduzimanje vozila.

Sud ga je pustio na slobodu.